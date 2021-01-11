صور.. جانب من الاجتماع الوزاري الرباعي بشأن القضية الفلسطينية

نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، صور لجانب من وقائع الاجتماع الوزاري الرباعي، على صفحته الرسمية على موقع «تويتر».

ويناقش الاجتماع الوزاري الرباعي الوضع الحالي لعملية السلام وسبل إعادة الانخراط في المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولاً إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط.

واستقبل وزير الخارجية سامح شكرى، بعد ظهر اليوم الاثنين، بقصر التحرير، أيمن الصفدى، وزير خارجية الأردن، نائب رئيس الوزراء، وجون إيف لودريان، وزير خارجية فرنسا، وهايكو ماس وزير خارجية ألمانيا، وذلك قبيل بدء اجتماع الرباعي، الذى يهدف إلى تحريك جهود السلام في المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد الوزراء مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام الاجتماع وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.