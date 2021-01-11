كشف غموض العثور على جثة سيدة بقليوب: قتلها والدها بعد هروبها من زوجها

تمكنت مباحث القليوبية، من كشف غموض جثة سيدة عُثر عليها في الطريق بين قريتي عرب جلال وصنافير، بمركز قليوب.

وتبين أن الجثة لربة منزل تدعى «ح ع ج»، 25 عامًا، وأنها تركت منزل الزوجية هاربة من زوجها، وعندما عثر عليها والدها قتلها وألقى جثتها في مكان العثور عليها، وأُلقي القبض على الأب واعترف بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم، وصرحت بدفن الجثة، وطلبت تحريات المباحث.

كان العميد شريف الدخاخني، مأمور مركز قليوب، تلقى بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة سيدة مذبوحة من الرقبة، وملقاة بجانب الطريق، وأُخطر اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، واللواء حاتم حداد مدير المباحث، وانتقل العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، وتشكل فريق بحث لكشف الملابسات.

وتبين أن الجثة لربة منزل ترتدي ملابسها كاملة، ويوجد بها جرح ذبحي بالرقبة، وآخر بالوجه، ولم يتم العثور على تحقيق شخصية بحوزتها.

وتوصلت التحريات إلى أن السيدة تُدعى «ح ع ج»، 25 سنة، ربة منزل، وأنها تركت منزل الزوجية للفرار من زوجها، إلا أن والدها عندما علم بذلك عثر عليها، وقرر التخلص منها، فقام بذبحها بسكين وألقى بجثتها على جانب الطريق بجوار الزراعات بين قريتي عرب جلال وصنافير.

وأُلقي القبض على الأب، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه.

وقال المتهم «غسلت عاري بإيدي بعد أن هربت من زوجها، وتردد أنباء عن وجود عشيق لها في قرية مجاورة، وعندما عثرت عليها لم أتمالك نفسي مما فعلته، فقررت التخلص منها بعد أن سببت لي ولزوجها الفضيحة».