الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس: درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية

قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب وتحجب الرؤية على أغلب الطرق السريعة استمرت على مدار أيام ماضية، وستستمر اليوم وغدا وفقا للتحذيرات، لكنها كثيفة وتصل لحد الضباب، موضحا أنّ الشبورة المائية تزيد في منطقة دون الأخرى، كما أنّ كثافة الشبورة ووصولها لحد الضباب ومدى انخفاض الرؤية الأفقية يتفاوت من طريق لآخر ومن منطقة لأخرى، لذلك تتفاوت الآراء فيما يخص الشبورة، فالبعض يراها أفضل اليوم من الأمس والبعض الآخر يراها أكثر كثافة وهو يتوقف على حسب التوقيت وحسب المكان.

تشغيل كشافات الإضاءة بفترات الشبورة

وأضاف مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الصفة السائدة والظاهرة الأكثر تأثيرا هي الشبورة المائية الكثيفة، ولابد من التحذير منها هذه الفترة خاصة من بعد الساعة 12 صباحا وحتى التاسعة صباحا، حيث يتكون الضباب وتنخفض الرؤية على الطرق، ولذلك يجب القيادة بهدوء وحذر على الطرق، والخروج بعد 10 صباحا يكون أفضل، ولابد من الحرص على تشغيل كشافات الإضاءة.

كثافة الشبورة تقل بدءا من الأربعاء

وتابع مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّه بدءا من يوم الأربعاء تخف كثافة الشبورة وتكون الشبورة طبيعية تسمح بحركة السفر على الطرق وحركة السيارات، لكن مع التقلبات الجوية المتوقع حدوثها سيكون هناك انخفاضات بالرؤية بسبب الرياح المحملة بالرمال والأتربة وتخف معها الرؤية بسبب الرمال المثارة على الطرق خلال فترات النهار.

وتابع أنّ درجات الحرارة سترتفع عن المعدلات الطبيعية اليوم وغدا وبعد غد، لكن هذا لا يعني تخفيف الملابس، خاصة أنّ الحرارة ستعاود الانخفاض مرة أخرى بنهاية الأسبوع، مع وجود فرص لسقوط الأمطار.