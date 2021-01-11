سامح شكري: لا استقرار بالمنطقة إلا بعد حل عادل للقضية الفلسطينية

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إنه خلال السنوات الماضية كانت مصر تؤمن إيمانا راسخا أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة إلا عبر حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية، وإنطلاقا من ذلك الاقتناع تنخرط مصر بكل الجهود المعنية بالقضية الفلسطينية بكل المحافل كونها تحمل التزاما أخلاقيا وتاريخيا تجاه القضية وتجاه أخوتنا في فلسطين، ومنها بالطبع ذلك المحفل الهام الذي يضع نصب أعينه تهيئة الأجواء بالنسبة للفلسطنيين والإسرائليين لإطلاق عملية تفاوضية جادة، وهو الأمر الذي يتطلب من كل طرف اتخاذ عدد من الإجراءات التي تكفل إعادة بناء جسور الثقة بين الطرفين.

وأكد شكري، خلال المؤتمر الصحفي الرباعي بشأن عملية السلام، التزام مصر الكامل ببذل كل الجهود من أجل ضمان تحقيق السلام، وخلال الفترة الماضية كان على اتصال مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي ونظيره الإسرائيلي لمناقشة الأمور المتعلقة بآفاق السلام.