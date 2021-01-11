وزيرة الصحة تكلف كريم سلام كوكيل مديرية القاهرة للطب العلاجي

كلَّفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الدكتور كريم سلاَّم، مدير عام مستشفى المنيرة، للقيام بتسيير أعمال وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة لشئون الطب العلاجي لمدة 3 أشهر.

يأتي ذلك بناءً على الظروف الصحية الطارئة المتعلقة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وأصدرت الوزيرة، اليوم، قرارها رقم 2 لسنة 2021، بتكليف «سلاَّم» كوكيل لـ«الشئون الصحية بالقاهرة»، على ان يتم تنفيذ القرار من الجهات المختصة.

توفير الأكسجين للمستشفيات

وفي أولى تصريحاته عقب تكليف الوزيرة، أكد الدكتور كريم سلاَّم، وكيل مديرية «صحة القاهرة» لشئون الطب العلاجي، لـ«الوطن»، أن أولويات عمله في الفترة المقبلة تتواكب مع توجهات الحكومة المصرية كلها بالعمل على مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» في نطاق محافظة القاهرة، والسيطرة على احتياجات الأكسجين في المستشفيات المختلفة في نطاق العاصمة.

أماكن لمرضى كورونا دون انتظار

وأضاف «سلاَّم»، أنه سيعمل على توفير الأماكن لمرضى كورونا في المستشفيات، مردفاً: «مفيش مريض كورونا ميبقاش له مكان.. كل المرضى يكون لهم أماكن مسكنين عليها في المستشفيات بسهولة ويسر في مستشفيات القاهرة، وبدون انتظار».

ولفت وكيل مديرية «صحة القاهرة»، إلى أنه سيتم توفير أسر زيادة في مستشفيات القاهرة لمرضى كورونا، مع التأكد من تغطية احتياجات المرضى بانتظام.

خدمات المبادرات الرئاسية والأمراض المزمنة

وأكد «سلاَّم»، على أنه سيعمل على انتظام وتوفير الخدمات التي تطلقها وزارة الصحة والسكان ضمن المبادرات الصحية الرئاسية المنظمة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإضافة لانتظام الخدمات للمرضى ممن لا يعانون من فيروس كورونا المستجد بالمستشفيات ويتواجد لديهم «أمراض مزمنة».

لجان لمتابعة انتظام الخدمات

وعن المسارات الآمنة في المستشفيات بعيداً عن المسارات التي يسلكها «مرضى كورونا»، قال أن هناك بعض المستشفيات تركيبها «البنيوي» يسمح بوجود تلك المسارات، وأخرى تركيبها لا يسمح، وأنه سيكون هناك «خطة» لتطبيق هذا الأمر ببعض المستشفيات، لافتاً إلى أنه مُطبق بالفعل حالياً بعدد من المستشفيات.

وأشار إلى أنه سيحرك لجان «الطب العلاجي» في «المديرية»، والمناطق الصحية لمتابعة انتظام الخدمات واحتياجات المستشفيات.