محافظ القاهرة يكافئ طاقم مستشفى المنيرة لجهودهم بالموجة الأولى لكورونا

أجرى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جولة بمستشفى المنيرة العام بمنطقة السيدة زينب، تفقد خلالها وحدة الرعاية المركزة والاستقبال والطوارئ، وتأكّد من توافر مخزون كافي من الأدوية بمخزن المستشفى وتواجد أرصدة بمخزن الطوارئ للتعامل مع أي حادث مفاجئ، كما تفقد معامل المستشفى ووحدة الغسيل الكلوي.

ووجه محافظ القاهرة، الشكر والتقدير للفريق الطبي بالمستشفى إدارة وأطباء وتمريض وفنيين وعمال للجهد الكبير والإخلاص في تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، مثنيًا على جهودهم التب بذلوها خلال الموجة الأولى لمكافحة فيروس كورونا، موجهًا الشكر لجميع الأطقم الطبية بالعاصمة مؤكّدًا أنَّ خلاصهم فى العمل سيسهم في التغلب على الموجة الثانية.

وقرر محافظ القاهرة، صرف مكافأة للطاقم الطبي والتمريض والعاملين بالمستشفى تقديرًا لما لاحظه من نظافة المستشفى وإصرار على تقديم خدمة طبية مميزة للمواطنين لاقت استحسان كل المرضى الذين التقى بهم في أثناء جولته، خاصة أن المستشفى تخدم قاطني عدة أحياء من ذوي الدخل المتوسط.

رافق محافظ القاهرة، في جولته، محمد شوقى مدير مديرية الصحة، وكريم أحمد سلام مدير مستشفى المنيرة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشار كريم سلام مدير مستشفى المنيرة، إلى أنَّ المستشفى تستقبل يوميًا من 600 ــ 800 حالة بقسم الاستقبال كما يتردد على العيادات الخارجية 1200 ــ 2000 مريض يوميًا.

وأضاف "سلام"، أنَّ المستشفى أصبحت تجري جراحات الأطفال والقدم السكري والأوعية الدموية وهي الجراحات التي كانت مقصورة على المستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أنَّ وحدة الغسيل الكلوي التي تضم 22 جهاز غسيل كلوي، إضافة إلى 8 أجهزة احتياطية تخدم 90 مريضًا وتعمل على 3 ورديات إلى جانب عمل الوحدة للطوارئ على مدار 24 ساعة.