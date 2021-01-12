لو فقدت وظيفتك بشكل مفاجئ.. كيف تحصل على أخرى بديلة في وقت قصير؟

يواجه العديد من الموظفين بشركات القطاع الخاص والحكومي إلى فقدان وظائفهم بشكل مفاجئ باختلاف الأسباب، الأمر الذي يضعهم في مأزق خاصةً في ظل الالتزامات المادية التي يضعها المواطن على كاهله شهريًا من ديون وأقساط، لذا يبدأ في رحلة بحث جديدة حتى وإن كانت لا تناسب مؤهلاته.

وفي هذا الصدد؛ يوضح مصطفى حسن، مدير عام موقع «فرصنا» في حديثه لـ«الوطن»، نصائح تتبعها في حال فقدان وظيفتك بشكل مفاجئ للحصول على أخرى بديلة في وقت قليل، وذلك على النحو التالي:

الحصول على إعانة البطالة

إذ تمنح هيئة التأمينات الاجتماعية بدل بطالة للشباب بشرط ألا يكون المؤمن عليه استقال من عمل سابق، حيث يتعامل معه القانون في تلك الحالة على أنه منقطع عن العمل، وبالرغم من كونه ليس حلًا للمشكلة، إلا أنّه يعتبر وضعا مؤقتا لتغطية مصروفاتك والتزاماتك.

أخبر أصدقاءك وأقاربك بأنّك تبحث عن وظيفة

إذ يمكن أن تكون أولى خطوات الحصول على وظيفة جديدة، هي إخبار أصدقائك وأقاربك وشبكة معارفك أنك فقدت وظيفتك الحالية وتبحث عن وظيفة أخرى بديلة، حيث يمكن أن تتلقى عروضًا لوظائف أخرى قد تناسب مهاراتك ومؤهلاتك.

توسيع دائرة البحث الوظيفي

خلال دائرة البحث عن وظيفة، يفضل ألا تقوم بحصر خياراتك في التقدم لوظائف كثيرة فقط، بل يمكنك أيضًا أن تنظر في أنواع مختلفة من الوظائف، والتي يمكن أن تزيد من احتمالية حصولك على وظيفة.

تجربة العمل من المنزل

ولحين العثور على وظيفة مناسبة لك، يمكنك النظر في فرص العمل التي تتيح لك العمل من المنزل، أو وظائف الـ«فري لانس» وهي ما تسمى أيضًا بوظائف العمل الحر، إذ تستطيع في هذه المدة تغطية مصروفاتك والتزاماتك، وفي الوقت نفسه البحث عن وظيفة مناسبة بشكل جيد.

حدّث سيرتك الذاتية

من المهم استغلال هذه الفترة في تحيث سيرتك الذاتية لتتضمن جميع مهاراتك وخبراتك السابقة، وأيضًا تحديث الموقع الخاص بك على موقع التوظيف الشهير LinkedIn، ليكون ذلك وسيلة أسرع للعثور عليك من قِبل الباحثين عن موارد بشرية.