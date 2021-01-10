تفاصيل 9 وظائف لأصحاب المهن الحرفية براتب يتجاوز 12 آلف جنيه

حاجة سوق العمل بشكل مستمر لأصحاب المهن الحرفية، يجعل من تلك الوظائف عرض مستمر، وهو ما يوفره موقع «فرصنا» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بشكل يومي من خلال طرح عدد من الوظائف تستعرضها «الوطن» في التقرير التالي.

الوظائف الحرفية المتاحة

وظيفة فني جودة أول

اسم الشركة: شركة دهانات الجزيرة.

مقر العمل: العاشر من رمضان - الشرقية.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 23 - 35 سنة.

مؤهل المطلوب: دبلوم نظام ٥ سنوات (فوق متوسط).

الوظيفة تناسب: ذوي الإحتياجات الخاصة، كالإعاقة الحركية الخفيفة.

وظيفة فني صيانة اسطمبات

اسم الشركة: Master Pet.

مقر العمل: العاشر من رمضان - الشرقية.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 - 28 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس" لا يشترط.

وظيفة نجار

اسم الشركة: إي إف إس.

مقر العمل: الدقى - الجيزة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: -‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 4000 - 4500 جنيه.

وظيفة فنى ماكينات تصوير

اسم الشركة: شركة البكري لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر العمل: الرياض - المملكة العربية السعودية.

العمالة المطلوبة: 20.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط).

الراتب الأساسي: 2000 - 3000 ريال سعودي، ما يعادل 12473 آلف جنيه مصري.

وظيفة فني فلاتر مياه

اسم الشركة: كويك ايجي.

مقر العمل: بركة السبع - شبين الكوم - قويسنا - المنوفية.

العمالة المطلوبة: 10.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: إعدادية.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 1800 - 2600 جنيه.

الحوافز الاضافية: 500 - 1000 جنيه.

وظيفة كهربائي سيارات

اسم الشركة: كيان إيجيبت للتجارة والإستثمار - وكيل سيارات سكودا.

مقر العمل: التجمع الاول - التجمع الخامس - المعادى - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

مستوي الخبرة: خبرة متوسط.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط).

الراتب الأساسي: 3500 - 4500 جنيه.

الحوافز الاضافية: 1000 - 1500 جنيه.

وظيفة مصمم مطابخ

اسم الشركة: قباني للمفروشات والاثاث المنزلي.

مقر العمل: المعادى - مصر الجديدة - التجمع الاول - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 4.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 23 - 26 سنة.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

الراتب الأساسي: 3500 - 4000 جنيه.

وظيفة فني صيانة ميكانيكية

اسم الشركة: البحر الاحمر لصناعه المواسير.

مقر العمل: السادس من اكتوبر - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 2 .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 4-‎6 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25- 35 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط).

وظيفة استيوارد مطبخ

اسم الشركة: اليمن السعيد.

مقر العمل: المنيل - القاهرة.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18 - 28 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

الراتب الأساسي: 1800- 2400 جنيه.

الحوافز الاضافية: 100 - 500 جنيه.