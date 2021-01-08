9 رسائل من وزيرة الهجرة لأبناء المصريين في البحرين: خليكم زي «ميسرة»

تواجه مصر حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، لذلك تحرص وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج علي احتواء الأطفال المصريين في الخارج من خلال المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، التي دخلت حيز التنفيذ رسميًا في أكتوبر الماضي، وتم إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات ثم كندا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والسويد، ثم السعودية والكويت.

ودائمًا ما توجه السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، خلال المبادرة، رسائل للأطفال المصريين في الخارج، كان آخرها خلال لقائها عبر «الفيديو كونفرانس» أبناء المصريين في دولة البحرين، اليوم، ووجهت لهم رسائل مهمة، منها:

- التمسك بالعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وبهويتهم الوطنية وليس فقط تحدث اللغة العربية.

- الاحتفاظ في منازلهم خارج مصر بمقتنيات مصرية، وترديد «مصر في القلب» بشكل دائم.

- أن يعرفوا كم التطور والتغيير الكبير، الذي يحدث في مصر، وقضاء عطلتهم الرسمية في مصر ومشاهدة كافة المعالم المصرية.

- يوجد في مصر جهود عظيمة للقيادة السياسية في مصر ودورها في معركة البناء والتنمية الجارية على أرض مصر والتي تعيش الآن أزهى عصورها في التعايش والتسامح والمواطنة.

- تذكُّر بطولات الجيش المصري والشرطة المصرية في كل المعارك خاصة مكافحة الإرهاب، مستشهدة بالمسلسل البطولي «الاختيار» الذي عُرض في شهر رمضان الماضي.

- الاعتزاز بالأسماء المصرية البارزة في الخارج، ومن بينهم الفنان المصري العالمي مينا مسعود بطل فيلم ديزني «علاء الدين»، وأنه سفير لمبادرة «اتكلم عربي» في الخارج وذلك لتمسكه بحب مصر وحديثه باللهجة المصرية رغم نشأته في كندا.

- عدم نسيان أن أهم صفات المصريين الكرم والمروءة والشهامة وقبول الآخر وتقديم العون والمساعدة للغير.

- التحلي بهذه الصفات الإيجابية لأنهم يمثلون وطنهم مصر بالخارج، مستشهدة بالطفل المصري ميسرة محمود، المقيم بالنمسا والذي حاز جائزة شخصية عام 2020 من المستشار النمساوي بسبب دوره المجتمعي وتلبية احتياجات كبار السن في فترة انتشار جائحة كورونا العالمية.

- توخي الحذر واتباع كافة الإجراءات الاحترازية في ظل انتشار الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا العالمية حاليًا.

وفي ختام رسائل وزيرة الهجرة إلى الأطفال في الخارج، وجهت لهم الدعوة لزيارة مصر في أول فرصة عقب انتهاء الجائحة، والانضمام للمعسكرات التي تنظمها الوزارة لأبناء المصريين بالخارج.