محام مؤيد لـ«ترامب» يهدد «بنس».. وسهم تويتر يهوي بعد إغلاق حساب الرئيس

حقق جهاز «الخدمة السرية» الأمريكية في تهديدات بالقتل وجهت إلى مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من قبل لين وود، المحامي المؤيد للرئيس الامريكي الحالي.

وذكرت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، إن يُشتبه في أن وود، الذي تم حظر حسابه في موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، الأسبوع الماضي، كتب منشورا محذوفا جديدا عبر تطبيق «بارلر» Parler، وجاء في المنشور: جهز فرق الإعدام. بنس يذهب أولا.

وكان نائب الرئيس الامريكي، قال أمام الكونجرس، الأسبوع الماضي، إنه لن يعارض المصادقة على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في بلاده في نوفمبر الماضي.

وكان متحدث باسم الخدمة السرية، قال أمس الأول السبت، للشبكة الإخبارية الأمريكية، إن الجهاز على علم بالتعليقات، ويأخذ كل التهديدات على محمل الجد.

وقامت «الخدمة السرية» والوكالات الفيدرالية الأخرى بالتحقيق مع آخرين شوهدوا في شريط فيديو داخل مبنى الكونجرس وهم يهتفون: شنق بينس، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق متصل، هوى سهم شركة «تويتر»، اليوم، في البورصات الأوروبية، بعد إغلاق الموقع ترامب.

وأشارت وكالة «بلومبرج» الاقتصادية، إلى تراجع سهم «تويتر»، بنسبة 6.76% إلى 39.07 يورو.

وفي سياق آخر، دعا الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي، ميخائيل جورباتشوف، روسيا والولايات المتحدة، بعد تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن السلطة، إلى تجديد إعلانهما حول عدم السعي للتفوق العسكري، وضمان عدم نشوب حرب نووية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اعتبر في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، جازف بحياة الأمريكيين بتطبيقه الالتزامات في إطار معاهدة «نزع الصواريخ متوسطة المدى».

وكانت الولايات المتحدة، خرجت في 2 أغسطس 2019، من معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى التي أبرمتها مع الاتحاد السوفيتي في 1987، واتهمت السلطات الأمريكية، روسيا بخرق الاتفاق.