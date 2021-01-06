بنس يرفض طلب ترامب: لا أملك سلطة رفض نتيجة الأصوات الانتخابية

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إنه لن يعارض المصادقة على فوز جو بايدن، في الانتخابات الأمريكية، لأنه لا يملك سلطة رفض الأصوات الانتخابية كما طلب ترامب، متابعا: «نتيجة الانتخابات في ألاباما وألاسكا صحيحة»، وفقا لما نشره موقع «العربية»، في نبأ عاجل.

وأضاف بايدن، في كلمته أمام مجلس الشيوخ، «إن تقديري المدروس هو أن قسمي بدعم الدستور والدفاع عنه يمنعني من المطالبة بسلطة أحادية الجانب لتحديد الأصوات الانتخابية التي يجب احتسابها وأيها لا ينبغي».

وجرى تعليق الجلسة بعد الاعتراض على نتائج ولاية أريزونا، وتقرر بعد ذلك عقد جلستين منفصلتين لمجلسي الشيوخ والنواب كل على حدة، وفقا لما نشره موقع «العربية».

وبدأت جلسة منذ قليل، للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية في الكونجرس، بحضور نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، والتي شهدت جدلا بين الحضور في بداية الجلسة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مسيرة «أنقذوا أمريكا» ​​في واشنطن العاصمة، قبل جلسة مشتركة للكونجرس للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، اليوم: «آمل أن يقوم مايك بنس، بالعمل الصحيح لأنه لو فعل ذلك سنفوز بالانتخابات».

وتابع: «على بنس، حماية دستورنا، وكل ما عليه القيام به أن يطلب من الولايات إعادة النظر في التصديق على الانتخابات، نأمل عدم استماع مايك بنس، للحمقى والأغبياء»، وفقا لما نشرته شبكة «فوكس نيوز».