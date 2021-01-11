بنصف الثمن.. أول منفذ لبيع السلع الغذائية في كفر الدوار (صور)

نفذت جمعية صوت كفر الدوار بمحافظ البحيرة، أول منفذ متنقل لمبادرة "كلنا واحد" وذلك لبيع السلع الغذائية بنصف الثمن، ولاقى المنفذ إقبالاً كبيراً من المواطنين مع بداية تنفيذه، وذلك مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، وبسبب الإقبال الكبير، أنشأ القائمون على المبادرة منفذاً ثانِياً بمدينة كفر الدوار، لتوفير السلع لجميع المواطنين بأسعار مخفضة، تصل إلى نصف الثمن.

"هيثم السيد عبد العزيز"، رئيس مجلس إدارة الجمعية، قال لـ"الوطن": "تمكنا من توفير منفذ لبيع السلع الغذائية بنصف الثمن، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرفع الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين"، مشيراً إلى أن مدينة كفر الدوار تُعتبر أول أقليم يتم تنفيذ هذه المبادرة به، بعد أن تم تنفيذها في القاهرة الكبرى، وهو ما شجع الكثير من المواطنين على الشراء.

وأضاف "عبد العزيز" أن هناك العديد من السلع يتم توفيرها داخل سيارة المنفذ، منها الكثير من أنواع الجبن، والمربى بجميع أنواعها، وعصائر مختلفة، وحلاوة طحينية، وبسكويت، وسمن، وزيت، وغيرها من السلع الغذائية الأساسية، التي يحتاجها كل منزل.

وقال "محمد أبو الحسن"، المدير التنفيذي للمبادرة، إن جميع السلع المطروحة، من خلال منافذ البيع المتنقلة، صلاحيتها جديدة ومن أجود الأنواع، وجرى توفيرها من أكبر المصانع الموجودة بمصر، وأضاف: "نسعى لإقامة المنفذ أكثر من يوم خلال هذا الشهر"، مشيراً إلى أنه الإعلان، بشكل مبدئي، عن إقامة المنفذ على مدار اليوم الاثنين وغد الثلاثاء.

وكان رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، قد افتتح قبل أيام، أول منفذ ثابت لبيع الكمامات الطبية بأسعار مخفضة، أمام مبنى مجلس المدينة، ضمن فعاليات مبادرة "بنكمل بعض"، والتي أطلقتها الوحدة المحلية.

وطرحت الوحدة، من خلال مبادرتها "بنكمل بعض"، كميات من الكمامات الطبية المعتمدة، بالتعاون مع أحد خطوط إنتاج الكمامات، لمواجهة زيادة الطلب ونقص المعروض، ولمواجهة أي ارتفاع غير مُبرر في أسعار الكمامات، حيث تُباع الكمامة من خلال منفذ الوحدة بجنيه واحد، من خلال عبوة مغلفة تتضمن 10 كمامات، بسعر 10 جنيهات، مع تحديد حد أقصى للكمية المتاحة لشراء الفرد الواحد، لضمان عدم استغلالها في السوق السوداء.