الخطاب الأخير لميلانيا ترامب: شعرت بإحباط وخيبة أمل لاقتحام الكونجرس

قالت السيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب، الاثنين، في خطاب أخير إلى الشعب الأمريكي قبل مغادرة البيت الأبيض، إنها شعرت بخيبة أمل وإحباط لما حدث الأسبوع الماضي في الكونجرس.

وأضافت ميلانيا، في بيان نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض: «أشعر بخيبة أمل وإحباط لما حدث الأسبوع الماضي، أجد أنه من المخجل أن تحاط هذه الأحداث المأساوية بنميمة بذيئة وهجمات شخصية غير مبررة واتهامات كاذبة مضللة».

وتابعت: «يجب أن تلتئم، أمتنا بطريقة مدنية، أنا أدين تماما العنف الذي حدث في مبنى الكابيتول العنف غير مقبول أبدا».

وواصلت: «كأمريكية، أنا فخورة بحريتنا في التعبير عن وجهات نظرنا دون اضطهاد، إنها واحدة من القيم التي بنيت عليها أمريكا بشكل أساسي. لقد قدم الكثيرون التضحية لحماية هذا الحق، أود أن أدعو مواطني هذا البلد إلى أخذ لحظة والتوقف والنظر إلى الأمور من جميع وجهات النظر».

وناشدت ميلانيا الناس لوقف العنف وعدم وضع افتراضات على أساس لون بشرة الشخص أو استخدام أيديولوجيات سياسية مختلفة كأساس للعدوان والشر، يجب أن نصغي لبعضنا البعض، ونركز على ما يوحدنا، ونرتقي فوق ما يفرقنا.

عن أزمة فيروس كورونا، قالت زوجة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب: «لقد كشفت قوة وشخصية بلدنا عن نفسها طوال هذا الوباء الرهيب الذي أثر علينا جميعا، القاسم المشترك في كل هذه المواقف الصعبة هو عزم الأمريكيين الراسخ على مساعدة بعضهم البعض. لقد أظهر تعاطفكم الروح الحقيقية لبلدنا».

وأردفت قائلة: «أنتم هؤلاء الذين يواصلون جعل الولايات المتحدة على ما هي عليه، لقد كان شرفا لي أن أكون سيدتكم الأولى، أود أن أشكر ملايين الأمريكيين الذين دعموني أنا وزوجي على مدار السنوات الأربع الماضية وأظهروا التأثير المذهل للروح الأمريكية، أنا ممتنة لكم جميعا للسماح لي بخدمتكم».