«اتحاد المستثمرين» يطلق منصة إلكترونية بعدة لغات لتسويق المنتج المصري

أعلن الاتحاد المصري لـجمعيات المستثمرين، عن إطلاق وإنشاء موقع إلكتروني رسمي للاتحاد، ومنصة إلكترونية لترويج وبيع المنتج المصري.

وقال المهندس أسامة حفيلة، النائب الأول لرئيس الاتحاد، رئيس المنصة الإلكترونية، أن التجارة الإلكترونية تمكنت من إحداث نقلة نوعية هائلة في مجال التجارة عموما، كما تمكنت من تغيير ثقافة الشراء، والسلوكيات الشرائية حولَ العالم.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه مع التحول الرقمي الضخم الذي تشهده الدولة حاليا وتقوم به الجهات كافة، لمواكبةً للمستحدثات العالمية، كان لزاما على الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إطلاق إنشاء موقع إلكتروني رسمي للاتحاد، ومنصة إلكترونية لترويج وبيع المنتج المصري.

وتابع أن فكرة المنصة الإلكترونية، تتضمن فتح أسواق حقيقية للمنتج المصري داخل مصر وخارجها، وهي فكرةً رائدة يجب أن تكون الأولى بالرعاية من الجميع، كما ترتبط بأهم ما يسعي إليه الجميع، فرصة العمل، ولقمة العيش.

وقال المهندس أسامة مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة «تواصل» المنفذة لمشروع منصة اتحاد المستثمرين، إنه سيتم إطلاق المنصة بعدة لغات، بالإضافة إلى أنها ستحتوى على كافة الخدمات التي يقدمها الاتحاد لأعضائه، بالإضافة إلى جعلها منصة تجارة عالمية يتم فيها عرض المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأضاف مصطفى لـ«الوطن»، أنه سيتم انشاء مواقع إلكترنونية لكافة المصانع والتابعة للاتحاد وربطها بالمنصة للمساهمة في تواصل المصانع ببعضها البعض وعرض منتجاتهم وخدماتهم لتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.

وقال مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة «اونكتاد» في بيان سابق، إن حجم التجارة الإلكترونية حول العالم بلغ 30 تريليون دولار في نهاية 2020، وأن أكثر من 1.5 مليار شخص تسوقوا عبر الإنترنت في عام 2019 وذلك مع نمو سريع في مبيعات التجارة الإلكترونية للمستهلكين والمشتريات عبر الحدود، لافتة إلى أن الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة كانتا البلدين اللتين هيمنتا على مبيعات التجارة الإلكترونية للمستهلكين.