بعد تحديثات «واتساب».. 3 بدائل مجانية للدردشة منها «سيجنال» و«تليجرام»

خلال الساعات الماضية، احتلت التحديثات الجديدة لتطبيق المحادثة الشهير واتساب أعلى «تريند» عبر موقع البحث العالمي «جوجل»، بسبب المخاوف من تهديد الخصوصية، حيث تضمنت التحديثات الجديدة إجبارالمستخدمين على مشاركة بعض معلوماتهم مع «فيسبوك»، فضلا عن إمكانية إيجاد مجموعات التواصل عبر محرك البحث «جوجل».

وعلى الرغم من أن «واتساب» هو تطبيق المحادثة الأكثر انتشارًا في العالم، حيث يستخدمه أكثر من مليار شخص في أكثر من 180 دولة، لكن بعد إعلان التحديثات الأخيرة، أصبحت هناك مخاوف من انتهاك خصوصية المستخدمين.

وبسبب تلك المخاوف يستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات المتنوعة والخدمية، التي يقدمها للقراء، أبرز التطبيقات البديلة لـ«واتساب» التي يمكن استخدامها بشكل مجاني:

تطبيق سيجنال Signal

منذ تعديل سياسة الخصوصية على تطبيق «واتساب»، أصبح تطبيق «سيجنال» Signal منتشرًا بين رواد السوشيال ميديا، كبديل للمحادثة، وهو تطبيق مجاني، ويحتوي على «تشفير قوي»، ويناسب جميع أنظمة التشغيل الهواتف المحمولة، كما أنه يوفر إمكانية الاتصال بالفيديو والصوتي.

ويمكن تحميل تطبيق سيجنال Signal وتثبيته سواء على سطح المكتب الخاص بالكمبيوتر والهاتف الذكي.

ويتبع التطبيق أقصى درجات الأمان والتشفير للرسائل، فلا يمكن للهاكرز أو المتسللين قراءة الرسائل، كما يمكن إخفاء الرسائل بعد فترة عن طريق تحديد فترة زمنية يتم حذف الرسالة بعدها بشكل تلقائي.

ويستخدم Signal تشفير مفتوح المصدر، الذي يسمح للخبراء باختباره والبحث عن الأخطاء، ما يجعل التطبيق أكثر أمانًا.

تطبيق Threema

يهتم تطبيق Threema بالخصوصية، حيث إن قوائم الاتصال يتم تخزينها على الهاتف فقط وليس على التطبيق، كما يتم حذف الرسائل بمجرد تسليمها، ويمكنك الاتصال بالأشخاص الذين يستخدمون هذا التطبيق من خلال «التعريف الخاص بهم» وهو مكون من 8 أرقام وليس كرقم الهاتف 10 أرقام.

كما أن التطبيق يدعم تشفير كافة الرسائل، بما في ذلك الدردشة المكتوبة والصوتية والملفات المشتركة، ولا يمكن لأي شخص متابعة ما تنشره.

تطبيق تليجرام Telegram

على الرغم من المشاكل التي ظهرت مؤخرًا بسبب تحديثات التطبيق، إلا أنه يظل أحد أهم تطبيقات المحادثة الشفرة، بما في ذلك الرسائل النصية والصوتية، مما يضمن أنه لا يمكن لأحد الاستماع إلى مكالماتك، ومع ذلك، يجب تشغيل تشفير الرسائل يدويًا لمنع التخزين.