إيمان السيد تعلن تعافيها من فيروس كورونا

أعلنت الفنانه ايمان السيد تعافيها من فيروس كورونا من خلال نشر صورة لها داخل حديقة منزلها لتعلن تعافيها من الفيروس بعد تدهور حالتها خلال الفترة الماضية.

لتنهال عليها التعليقات الجمهور مهنئيها سلامة العودة بعد فترة غياب دامت لثلاثة اسابيع.

وكانت ايمان أعلنت في ديسمبر الماضي تدهور حالتها الصحيه بعد إصابتها بكورونا حيث كتبت عبر حسابها بـ"فيسبوك"، "الكوميكس اللي بتتعمل على الكورونا حالياً مش بتضحكني، مش عارفة يمكن عشان لسة تعبانة وماستردتش صحتي لكن الميمز اللي عن فقدان حاسة الشم والتذوق بتضحكني جداً بصراحة، خلوا بالكم من نفسكم لان هو دور صعب جداً ومرهق حتى على المستوى النفسي،أنا حالياً مازال عندي ضيق في التنفس وإضطراب في ضربات القلب وطبعاً الرئة متضررة جداً رغم اني مش مدخنة، عامةً هو فيروس مش بيسيب الإنسان زي ماكان، ربنا يحفظنا جميعاً".

كما نشرت تحذير قبلها في نوفمبر الماضي علي ضرورة كشف المصابين عن مرضهم بكورونا وكتبت: "عارفة إن في شغلتنا دي لو حد تعب سواء كان تعب بسيط أو مزمن، مش بيرضى يقول خوفاً على شغله، ودا لِما تعودنا عليه من إن اللي بيتعب بيقعد في بيتهم".

مضيفة: "وفيه ناس بتتعالج من أمراض صعبة بدون ما أي حد يعرف وناس بتعلن عن تعبها بعدما يتم شفائها، ورغم كدا بيفضلوا الناس برضوا مترددين يستعينوا بيهم في شغل".

وأضافت: "ولكن لما نكون بنتكلم عن وباء إحنا هنا قدام واجب أخلاقي أن الناس لازم يقولوا عشان يقفلوا دايرة العدوى ويحذروا كل المخالطين ودول بدورهم يتعزلوا، شكرا لكل الناس اللي بيعلنوا عن إصابتهم في كل مجال أو مكان".واختتمت "المرض مش عيب، العيب انك تتسبب في انتشاره، وربنا يشفي الجميع".

وعلى جانب أخر أعلن اليوم الفنان أمير كراره تعافيه من فيروس كورونا بعد إجراء المسحة الثانيه والتي ثبتت سلبيتها.