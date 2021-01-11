مصدر بـ«الصحة»: نتواصل مع «فايزر» لتقديم الملف التسجيلي للقاح في مصر

كشف مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان، عن استعداد الوزارة لتوريد لقاح أسترازينيكا لفيروس كورونا فور اعتماده من هيئة الدواء.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن وزارة الصحة على تواصل مع الهيئة الدولية للقاحات والأمصال للحصول على حصة مصر من لقاحات فيروس كورونا والتي تقدر بنسبة 20%، مشيرا إلى أن وزارة المالية ستتعاقد على لقاحات كورونا خلال ساعات.

وأضاف أن باقي شحنات اللقاح الصيني سيتم استقبالها أيضا بالإضافة لتسجيل لقاح أسترازنكا فور الحصول على موافقة هيئة الدواء عليه، مشيرا إلى التواصل مع شركة فايزر لتقديم الملف التسجيلي الخاص باللقاح في مصر.