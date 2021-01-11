وزيرة الصحة: طلبنا توريدات بأجهزة قياس الأكسجين لحالات العزل المنزلي

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن منظومة العزل المنزلي تحتاج لأجهزة قياس تشبع الأكسجين، وقد تم في هذا الشأن طلب توريدات، ومع كل توريد يأتي يتم توزيعه على المحافظات، ويتم اختيار المحافظات التي بها أكثر إصابات، وهي القاهرة والأسكندرية، بينما محافظات الدلتا وجنوب الصعيد ليس بها حالات كثيرة.

وأضافت زايد، خلال فيديو مباشر بثه الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة على فيسبوك، أن اللقاحات طلب عالمي وهناك محدودية في الإنتاج وأولويات في الدول المنتجة في تطعيم المواطنين، وهناك الكثير من المفاوضات والعقود ومنتظر التوريدات الجديدة خلال آخر الشهر، ومن المنتظر توقيع العقد النهائي مع وزير المالية ومع التحالف الدولي للقاحات والأمصال، وتم العمل بشكل كبير على توفير لقاح «إسترازينيكا»، وخلال أيام بسيطة سيتم أخذ موافقة هيئة الدواء المصرية، وبمجرد الموافقة سيتم إمضاء العقد وتدفق كميات من اللقاح.

وتابعت زايد، أنه بخصوص اللقاح الصيني كان هناك اجتماع بوجود السفير الصيني وخلال أيام قليلة سيتم بدء التوريد، وهناك احتياج كبير للقاح على مستوى العالم، وهناك إجراءات تسير لطلب لقاح «فايزر»، وبخصوص لقاح «جافي» مصر ستحصل على 20% من احتياجاتها منه، مضيفة أن الاحتياجات العاجلة ستكون في الربع الأول من العام، وغالبا ستكون من لقاح «إسترازينيكا».