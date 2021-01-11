وزيرة الصحة: الوضع مستقر منذ 3 أيام بعد توفير الأكسجين لكل المستشفيات

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه بفضل مجهود غرفة الأزمات التي عُقدت خلال الفترة الماضية، تم توفير كل احتياجات الأكسجين في المستشفيات، مشددة على أن الوضع أصبح مستقرا منذ ثلاثة أيام.

سيارة شرطة بجوار كل سيارة محملة بالأكسجين

وأضافت «زايد» في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، بثته الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «اضطرينا إن كل سيارة أكسجين تخرج من أي مصنع تسير أمامها سيارة شرطة أو إسعاف بالسرينة لكي تفسح لها الطريق، وتساهم في مرور السيارة سريعا على الطرق لكي لا تتأخر، خاصة في ظل ظروف الطقس السيء والشبورة».

برنامج مستمر منذ الموجة الأولى

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، «لدينا برنامج نعمل عليه منذ الموجة الأولى لانتشار فيروس كورونا المستجد، محدث كل ست ساعات، وتظهر فيه بيانات كل مستشفى في كل محافظة، وبه توضيح بأسطوانات الأكسجين، وعدد الأسرة، وهذه البيانات تُحدّث كل ست ساعات، ما يتيح لنا إرسال الحالات إلى الأماكن الشاغرة بشكل مباشر».

لا مشكلة على مدار ثلاثة أيام

وأوضحت: «بجهد غرفة الأزمات الخاصة بمتابعة الأكسجين، استطعنا توفير كل الاحتياجات، ومنذ ثلاثة أيام لا توجد أي مشكلة في الأكسجين، وأعداد الإصابات والحالات المشتبه بها انخفضت، ونعقد اجتماعات مستمرة مع 363 مستشفى والقطاعات والهيئات التابعة لها، ونحل كل المشاكل حتى لو كانت بسيطة، وأرجو الإعلام يستقي المعلومات من المصادر الرسمية لوزارة الصحة والسكان».

جهد كبير لكل مؤسسات الدولة

وشددت «زايد» على أن «البرنامج الذي نتابع به كل المستشفيات هو جهد لكل الدولة المصرية والفترة المقبلة ستشهد المزيد من التحسن، وأرجو من المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية».