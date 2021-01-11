طريقة تسجيل شكوى في منظومة الحكومة الموحدة

كثيرا منا يتعرض لبعض الأزمات، التي يريد توصيلها للمسئولين لمعرفة حجم مشكلته، وهو ما تم إتاحته عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتتيح بوابة منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس لوزراء، تسجيل الشكاوى من المواطنين، وتقديم الطلبات والاستغاثة والاستعلام عنها.

وتحدث الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، عن هذا النظام، مشيدا بما حققه من نجاحات واستجابة للمواطنين، لافتا إلى أنه أصبح هناك مستوى وعى للمواطنين للتعامل مع المنظومة.

وقال الرفاعي، إن هناك عدة طرق لتقديم الشكاوى، من خلال الخط الساخن لمنظومة الشكاوى 16528، أو البوابة الإلكترونية للشكاوى www.shakwa.eg، أو تطبيق «في خدمتك».

طريقة تسجيل شكوى في منظومة الشكاوى الحكومية

قم بتسجيل الدخول إلى رابط بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة من هنـــــــــا.

اضغط على خيار تسجيل شكوى جديدة من قائمة الشكاوى

قم بملئ بيانات المستخدم الخاصة بالاسم، والوظيفة، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والعنوان، ورقم الهاتف.

اضغط على خيار القطاع والخدمة التي تريد الشكوى منها.

ثم قم بتسجيل موضوع الشكوى في الخانة الموفرة.

ثم قم بكتابة تفاصيل الشكوى.

اكتب النتيجة المتوقعة لحل الشكوى.

اضف المرفقات المطلوبة منك.

يمكن متابعة الشكوى من خلال الرقم القومي ورقم الشكوى، من هنــــــــــا.

خدمة تقديم الشكوى

وكانت الحكومة قد أطلقت هذه البوابة قبل نحو 3 سنوات ونجحت في حل 89% من إجمالي الشكاوى الواردة عليها المقدرة بـ2 مليون شكوى وطلب واستغاثة، وفقا لما أوضحه الرفاعي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحقيقة»، على فضائية «إكسترا نيوز»، لافتا إلى أن عددا كبيرا من المواطنين تعاملوا خلال السنوات الماضية وجربوا وشاهدو سرعة الاستجابات، مؤكدا الحرص على إنجاح المنظومة وكسب ثقة المواطن مضيفا "حتى لو مشكلات خارج الاختصاص يتم توجيه المواطن للسب التى يحتاجها لتلبية مطلبه".