سوزان نجم الدين تلتقي أبناءها بعد سنوات بالدموع: راح عهد ترامب الظالم

استقبلت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، أبناءها بالدموع والأحضان، قادمين من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد فراق دام لنحو 5 أعوام كاملة، مُعلقة عليها بقولها: «انتهى عهد ترامب الظالم».

ونشرت سوزان نجم الدين، مقطع فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خلال استقبالها أبناءها الأربعة، فور وصولهم مطار القاهرة، إذ ظهرت عليهم علامات التأثر الشديد، مُعلقة بقولها: «خمس سنوات من الظلم والحزن والوحدة والحنين».

وتابعت: «خمس سنوات كان يكبر فيها الحلم ويكبر معه الألم.. خمس سنوات صاروا الصغار كبار.. خمس سنوات كنت عدّ فيا الأيام والساعات والدقائق والثواني بانتظار هي اللحظة.. فراقٌ قسريٌّ مرّ.. لكن تلك اللحظات بدّدت كل شيء.. وأعادت توازن الحياة الى طبيعتها».

وأضافت: «ها أنا ذا أعانق فلذات كبدي بينما انتهى عهد ترامب الظالم بالذل والمهانة.. لينقلب السحر على الساحر.. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما حتى يبلغ الحمد منتهاه».

وكانت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، قد أعلنت في نهاية شهر نوفمبر الماضي، وفاة زوجها ووالد أبنائها رجل الأعمال السوري سراج الدين الأتاسي، في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونعت سوزان زوجها الراحل بنشر صورة معه عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك": ما أصعب الفقدان حين يكون عنوةً ومرّتين، مرة تغلبنا الظروف في الدنيا فتبعدنا، ومرة يغلبنا القدرليفرقنا، فقدت اليوم نصفي الآخر وأبو أولادي زوجي الحبيب الحنون الطيب الراقي سراج الدين الأتاسي.

وأضافت: الفراق الأبدي أصعب وأوجع وأعمق جرحا، رحمك الله يا أبو الغوالي وأسكنك فسيح جنانه، أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة، إنا لله وإنا إليه راجعون.