مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12-1-2021 في مصر

اهتمام كبير من المواطنين لمعرفة مواقيت الصلاة يوميا، حيث تختلف من يوم للثاني، ولذا تستعرض «الوطن» في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها مواقيت الصلوات الخمس (الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء)، وذلك في محافظات مختلفة وفق الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

أذان الفجر: 05:20

أذان الظهر: 12:03

أذان العصر: 02:55

أذان المغرب 05:15

أذان العشاء: 06:37

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

أذان الفجر: 05:27

أذان الظهر: 12:08

أذان العصر: 02:58

أذان المغرب: 05:17

أذان العشاء: 06:40

مواقيت الصلاة اليوم في طنطا

أذان الفجر: 05:25

أذان الظهر: 12:04

أذان العصر: 02:55

أذان المغرب 05:14

أذان العشاء: 06:37

مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة

أذان الفجر: 05:21

أذان الظهر: 12:03

أذان العصر: 02:53

أذان المغرب 05:12

أذان العشاء: 06:35

مواقيت الصلاة اليوم في الزقازيق

أذان الفجر: 05:20

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 02:53

أذان المغرب 05:13

أذان العشاء: 06:35

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

أذان الفجر: 05:17

أذان الظهر: 12:04

أذان العصر: 03:01

أذان المغرب 05:21

أذان العشاء: 06:41

مواقيت الصلاة اليوم في سوهاج

أذان الفجر: 05:15

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 03:00

أذان المغرب 05:20

أذان العشاء: 06:39

مواقيت الصلاة اليوم في بني سويف

أذان الفجر: 05:20

أذان الظهر: 12:04

أذان العصر: 02:58

أذان المغرب 05:17

أذان العشاء: 06:39