مواقيت الصلاة اليوم السبت 9-1-2021 في مصر

البحث عن مواقيت الصلاة يعد من إهتمامات المواطن يوميا لمعرفة وقت الصلوات، ولذا تستعرض «الوطن» في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها مواقيت الصلوات الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وذلك في محافظات مختلفة مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية وفق الهيئة المصرية العامة للمساحة، وجاءت مواقيت الصلاة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

أذان الفجر: 05:20

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 02:53

أذان المغرب 05:12

أذان العشاء: 06:34

مواقيت الصلاة اليوم في الجيزة

أذان الفجر: 05:20

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 02:54

أذان المغرب 05:13

أذان العشاء: 06:35

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

أذان الفجر: 05:27

أذان الظهر: 12:07

أذان العصر: 02:56

أذان المغرب: 05:15

أذان العشاء: 06:39

مواقيت الصلاة اليوم في طنطا

أذان الفجر: 05:22

أذان الظهر: 12:03

أذان العصر: 02:53

أذان المغرب 05:12

أذان العشاء: 06:35

مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة

أذان الفجر: 05:21

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 02:51

أذان المغرب 05:10

أذان العشاء: 06:33

مواقيت الصلاة اليوم في الشرقية

أذان الفجر: 05:19

أذان الظهر: 12:00

أذان العصر: 02:50

أذان المغرب 05:09

أذان العشاء: 06:32

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

أذان الفجر: 05:17

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 02:59

أذان المغرب 05:19

أذان العشاء: 06:39

مواقيت الصلاة اليوم في سوهاج

أذان الفجر: 05:14

أذان الظهر: 12:00

أذان العصر: 02:58

أذان المغرب 05:18

أذان العشاء: 06:37

مواقيت الصلاة اليوم في بني سويف

أذان الفجر: 05:20

أذان الظهر: 12:03

أذان العصر: 02:56

أذان المغرب 05:15

أذان العشاء: 06:37