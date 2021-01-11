الكنائس: الصلاة بالحجز المسبق

قررت إيبارشيات الكرازة المرقسية، إقامة قداسات الصلاة خلال الفترة المقبلة، عبر نظام الحجز المسبق، وقصر مدة القداسات بقدر المستطاع، في ضوء قرارات منع التجمعات وتقليل أعداد المصلين حرصا على تحقيق ضوابط إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، داخل الكنائس وأبرزها التباعد الاجتماعي، وذلك بناء على تعليمات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

كنائس القاهرة والإسكندرية تقرر إقامة قداس واحد أسبوعيا

وفيما قرر البابا تواضروس الثاني، إقامة كنائس القاهرة والإسكندرية التي تعتبر نطاق إيبارشية البابا بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قداس واحد أسبوعيا، بحضور كاهن واحد و5 شمامسة فقط، قررت عدد من إيبارشيات الكنيسة إقامة القداسات كل حسب الوضع الوبائي في إيبارشيته والقرارات الخاصة بمجمع كهنة كل إيبارشية في ضوء التفويض الذي منحه البابا لمطارنة وأساقفة الكنيسة باتخاذ الاجراءات المناسبة لكل إيبارشية.

إيبارشيات تقرر إقامة القداسات بالحجز

قرر الأنبا باخوم، أسقف سوهاج والمنشأة والمراغة، إقامة القداسات لجميع الأقباط دون استثناء بنظام الحجز المسبق عن طريق الموقع الإلكتروني الخاصة بحجز القداسات، فضلا عن إقامة 4 قداسات أسبوعيا بكل كنيسة من كنائس مدينة سوهاج.

وقرر الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وفرشوط وأبوتشت وتوابعها بقنا، استمرار إقامة القداسات بحضور 25% من الأقباط عن طريق الحجز المسبق مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، ونفس الأمر اتخذه الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص بقنا.

وفي إيبارشية بني سويف، قرر الأنبا غبريال أسقف الإيبارشية، استمرار صلوات القداسات بالكنائس ولكن بالحجز بنسبة حضور 25% من مساحة الكنيسة.

كما قرر الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبوقرقاص، استمرار القداسات الإلهية طوال أيام الأسبوع بالحجز المسبق ولا تزيد نسبة الحضور عن 25% من استيعاب الكنيسة ويختصر وقت القداس قدر المستطاع.

وفي أسيوط، قرر الأنبا توماس، أسقف القوصية ومير، استمرار إقامة القداسات بنسبة حضور لا تتعدى 10% من استيعاب الكنيسة على أن تنظم كل كنيسة حضور القداسات للشعب بحسب ظروف استيعاب كل كنيسة مع الاحتفاظ بالمسافة الآمنة بين جميع المصلين.