أستاذ بـ«قصر العيني» تتوقع بدء انحسار موجة كورونا في ظل تراجع الإصابات

توقعت الدكتورة مايسة شرف الدين، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، بدء انحسار الموجة الثانية من كورونا، بعد انخفاض الإصابات بالفيروس، خلال الأيام الماضية، وثبوتها في مستوى أقل من ألف إصابة يوميا.

وقالت شرف الدين، هذا «يُعني أن مصر تصل إلى ما ترغب فيه وهو أن يكون معدل الإصابات في خط مستقيم، ولا توجد زيادات»، موضحة أن الموجة الثانية بدأت تنحسر وتقل، وهذه علامة طيبة، ولكن هذا لن يحدث من قبل الجهات الصحية الرسمية والخاصة فقط في مصر، ولكن تأتي أيضا من وعي المواطن».

أهمية وعي المواطنين في التصدي لفيروس كورونا

وأضافت «شرف الدين» في لقاء مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، الإثنين: «وعي المواطنين تحته مليون خط، لأنه ده هو اللي هيطلعنا لبر الأمان، وهناك دول أخرى مجاورة تعاني والأمور تتفاقم لديها، والله يساعدنا أن نمر من هذه الأزمة على خير وألا نفقد أحدا من أهالينا وأحبابنا فيها».

الأطباء يشعرون بانخفاض الإصابات

وتابعت أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، أن انخفاض الإصابات انعكست لديهم في العيادات الخاصة، موضحة: «إحنا حاسين بيها كلنا، سواء حالات عادية، أو حالات تحتاج إلى الدخول للمستشفى أو الدخول للعناية المركزة، بدليل إنه لا يوجد أزمة في المستشفيات في عدد الأسرة، ولا في مشكلة الأكسجين التي أثيرت مؤخرا، ولا في الأدوية وتوافرها للمواطنين، والأمور جيدة ونشكر الله على نعمه، ولكن وعي المواطن مهم، وهو حجر زاوية في انحسار الوباء».

الجدير بالذكر أن العديد من دول العالم تعيش في الموجة الثانية من فيروس كورونا، بينما تتسابق الشركات العالمية لتطوير لقاح للتخلص من هذا الوباء في أسرع وقت، بينما تعاقدت مصر على أكثر من نوع من اللقاحات وعلى رأسها اللقاح الصيني.