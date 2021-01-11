وزيرة الصحة تشكر رجال أعمال تبرعوا لـ«تحيا مصر» لتوفير لقاح كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن عددًا كبيرًا من الشركات قدمت تبرعات لصندوق تحيا مصر من أجل توفير اللقاح لغير القادرين أو الأطقم الطبية، مثل شركات «العربي»، ومؤسسة نجيب ساويرس، ومجموعة هشام طلعت مصطفى، ومجموعة ياسين ويوسف منصور، «فيه رجال أعمال محترمين جدًا آسفة ممكن أنسى أسم حد فيهم، كلهم عاوزين يساعدوا».

وزيرة الصحة: تبرع رجال الأعمال يُعد عملا تضامنيا كبيرا للغاية

وأضافت «زايد»، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «MBC مصر»، في برنامج «الحكاية»، أن رجال الأعمال بذلوا جهودًا كبيرة ودعموا تحيا مصر، كونها المظلة الكبيرة التي ستضمن وصول التطعيمات للأطقم الطبية وأهلنا غير القادرين، أو اصحاب الدخل المنخفض، وهذا يُعد عمل تضامني كبير للغاية.

مجموعة هشام طلعت مصطفى تبرعت بـ 2 مليون جنية لأهالينا غير القادرين

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن هناك تحدي أمام القيادة السياسية المصرية تكمن في إتاحه اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» للجميع وعدالة توزيعها، و وصولها للأطقم الطبية ولأهالينا من أصحاب الدخل المنخفض، مضيفة : « مجموعة هشام طلعت مصطفى لما دفعت مبلغ 2 مليون جنية قالت ده لأهالينا غيرالقادرين لشراء اللقاح».