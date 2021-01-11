«فورد» تحصد جائزة أفضل سيارة كهربائية متعددة الاستخدام في 2020

كان عام 2020 من أصعب الأعوام التي واجهها صانعو السيارات على الإطلاق، وقد يكون أيضًا العام الذي حققت فيه السيارات الكهربائية تقدما في سوق المركبات، حيث حصدت سيارة «فورد موستانج Mach-E» على جائزة أمريكا الشمالية «NACTOY» لأفضل سيارة كهربائية متعددة الاستخدامات.

وتغلبت سيارة فورد على سيارة «Genesis GV80» الفاخرة، وسيارة «Land Rover Defender» القوية، لتفوز بالجائزة، وفق ما ذكره تقرير Motor1.

ووفق التقرير، أشار بعض أعضاء لجنة التحكيم في NACTOY إلى التصميم والأداء المثير للسيارة فورد Mach-E كميزات بارزة، مع أربعة أبواب، ودفع رباعي متاح، ومقاعد لخمسة أشخاص، ومساحة للشحن في الخلف، وفتحات Mach-E في عالم الكروس أوفر، كما حظيت على الاهتمام كمنافس مناسب لـ Tesla.

وتعمل السيارة الكهربائية بالكامل، ضمن فئة السيارة الرياضية متعددة الاستخدمات الفارهة، بنظام الدفع الرباعي للعجلات الأمامية والخلفية، بمحركين كهربائيين بقوة حصانية تصل إلى 459 حصان، وعزم أقصى للدوران 860 نيوتن/متر، وتتسارع من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم/س خلال 3 ثوانٍ، وتبلغ سرعتها القصوى 300 ميلًا في الساعة، وتحتوي على جنوط قياس 20 إنش.

وتحمل سيارة «ماخ إي» مفاجأة أخرى تحت غطاء المحرك، وهي وحدة تخزين أمامية، الذي تبلغ مساحته حوالي 136 لترًا، بالإضافة إلى الصندوق الأمامي الخارجي، حيث يوفر الصندوق الخلفي مساحة تصل إلى 821 لترًا، وهي مناسبة لاحتواء العديد من الحقائب؛ وتوفر السيارة مدى قياسي للبطارية التي تتكون من 288 خلية ليثيوم أيون، في الإصدار القياسي بقدرة 75.7 كيلو وات في الساعة، وبسعر يبدأ من 48 ألف دولار أمريكي، و376 خلية ليثيوم أيون في المدى الطويل بقدرة 98.8 كيلو وات في الساعة، وبسعر يبدأ من 60 ألف دولار أمريكي.