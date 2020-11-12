E-Transit.. شاحنة بضائع كهربائية جديدة من فورد: تتميز بمقصورة فارهة

يحمل المستقبل خفايا كثيرة ولكن يمكن استنتاج بعضها من خلال الواقع الذى نعيشه الآن والتطوير الذى نشهده كل يوم فى صناعة السيارات، والتطور الذي حدث للعربات الكهربائية التى غيرت من سوق السيارات العالمى و تفكير المستهلك.

المستقبل هو للسيارات الكهربائية بلا أدنى شك، لذلك تتسابق كل الشركات داخل ملحمة الأسواق العالمية لاحتلال حصة سوقية عالية من المبيعات، لذلك تشتعل المنافسة فى الأسواق وكل يوم تخرج شركة سيارات تعلن عن تطوير جديد أو سيارة جديدة بتكنولوجيا جديدة وغالبا تكون كهربائية أو هجينة.

أخر تلك الشركات هى شركة فورد التى أعلنت اليوم عن شاحنة بضائع كهربائية بالكامل وهى "فورد E-Transit" وهى شاحنة تجارية تحولت الى الكهرباء وتنتج قوة 266 حصان وعزم 430 نيوتن متر والمدى الكهربائى لها هو 203 كم.

تدعم الشاحنة التجارية من العلامة التجارية "فورد" الشحن السريع ويمكن أن تشحن 72 كم كل 15 دقيقة، وستقدم فورد الشاحنة الكهربائية بمساحة داخلية أو حمولة مختلفة 1724 كجم و 1946 كجم، وهذا هو نفس الحمولة فى السيارة التى تعمل بالوقود وذلك لوجود البطاريات فى أسفل الشاحنة.

تتميز الشاحنة الكهربائية بمقصورة فارهة ويوجد بها شاشة ترفيهية بقياس 12 بوصة تعمل ببرنامج Ford Sync 4 المتطور، ويوجد بها الاتصال عن بعد، و تأتى بشكل قياسى مع مجموعة تقنيات السلامة Ford Co-Pilot360 التي تتضمن مساعدة الحفاظ على المسار، ومساعدة ما قبل الاصطدام مع الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، و يمكن للعملاء إضافة نظام معلومات النقطة العمياء، وكاميرا 360 درجة، ومساعدة الفرامل العكسية.

ولكن بشكل عملى يعتقد الخبراء أن هذه الشاحنة لا يعتمد عليها بشكل كامل بسبب المسافة المحدودة التى تقطعها فى الشحنة الواحدة، وهذا يجعلها تقتصر فقط على نطاق محدود وليست للسفر بين المدن.

ستتم عمليات التسليم للعملاء فى أواخر 2021 وسعرها الابتدائى 45 ألف دولار أى ما يعادل 720 ألف جنيه مصرى بدون جمارك ولا ضرائب.