بعد رحيل شون كونري.. هاريسون فورد يتذكر كواليس العمل معه بكلمات مؤثرة

عملا معا في فيلم Indiana Jones and the Last Crusade، والذي عرض لأول مرة 24 مايو 1989، ولاقى وقتها نجاحا كبيرا، وخلال أحداثه جسد فيه الراحل شون كونري، دور والد هاريسون فورد.

الفيلم أخرجه ستيفين سبيلبيرج، وكانت تكلفة إنتاجه 48 مليون دولار، وتخطت أرباحه الـ 470 مليون دولار، وترشح لـ 3 جوائز أوسكار حصد واحدة في فئة أفضل مؤثرات صوتية.

مر أكثر من 30 عاما على الفيلم، وتغير الكثير، حتى رحل بطله شون كونري منذ عدة أيام، وهو ما سبب كبير الحزن لجمهوره ولنجوم هوليود، وبكلمات مؤثرة كتب هاريسون فورد في بيان نشره موقع Variety، متذكرا كواليس العمل مع "كونري: "كان والدي ليس في الحياة، ولكن في الفيلم، يا الله لقد استمتعنا أثناء تصوير العمل، ارقد في سلام، صديقي العزيز".

كما كتب جورج لوكاس مؤلف قصة الفيلم، في بيان: "ترك السير شون كونري، رصيدا سينمائيا كبيرا، من خلال موهبته وقيادته، وامتد جمهوره إلى أجيال، كل منهم يحب الأدوار المفضلة التي لعبها".

وأضاف: "عرفته وعملت معه، فالسير شون كونري، ترك بصمة لا تمحى في تاريخ السينما، سيحتل دائمًا مكانة خاصة في قلبي أنا ممتن لأنني كنت محظوظًا لأنني عرفته وعملت معه".

ونعى نجوم هوليوود الراحل، بما في ذلك نجم جيمس بوند الحالي دانييل كريج الذي قال: "حزين بسبب وفاة أحد عظماء السينما الحقيقيين".

وأضاف: "سنتذكر السير شون كونري باسم "بوند" وأكثر من ذلك بكثير، لقد كان له أسلوبًا مميزا، كان شديد الذكاء والسحرعلى الشاشة، سيستمر تأثيره على الممثلين والمخرجين على حد سواء لسنوات قادمة. قلبي مع أسرته وأحبائه".

ورحل شون كونري عن عمر ناهز 90 عاما، بعد مسيرة فنية طويلة، شارك خلالها في أكثر من 90 فيلما، وحصد جائزة أوسكار عن دوره المساعد في فيلم The Untouchables عام 1988.