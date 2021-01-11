غلق وقطع المرافق ومصادرة إشغالات مطاعم شهيرة بالجيزة

شنت أجهزة حي الطالبية، في مدينة الجيزة، حملة موسعة مساء اليوم الاثنين، بقيادة الدكتور أشرف تامر، بناءً على تعليمات محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين ضمن المتابعات اليومية التي تنفذها المحافظة، للتأكد من التزام المحال والمطاعم بالإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشي فيروس كورونا، والالتزام بالطاقة الاستيعابية للمطاعم، وعدم وجود أي ازدحام أو تكدسات، حفاظاً على السلامة والصحة العامة.

وأسفرت الحملة عن غلق مطعم "روستو"، الكائن بشارع الأهرام، وقطع المرافق عنه لمزاولة المهنة بدون الحصول على التراخيص اللازمة، وعدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة وهي 50% فقط، حفاظاً على سلامة المواطنين، إضافة إلى رفع إشغالات وتعديات محل "مونجيني" للحلويات بشارع الأهرام، وتوجية إنذار بعدم تكرار المخالفة، لعدم الغلق، بالإضافة إلى غلق مطعم وكافية "البرنس" بشارع الأهرام، في نطاق حي الطالبية، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المحددة.

وكذلك، واصل حي العجوزة، برئاسة اللواء ياسر مدين، شن حملات النظافة لتوفير بيئة آمنة ونظيفة بنطاق الحي، وأسفرت الحملة عن كنس وتجريد ورفع مخلفات أتربة وأشجار في شوارع "النيل وجامعة الدول العربية وسوريا ولبنان وشهاب ودمشق وجزيرة العرب وأنس بن مالك والمرور وباجور الثلج وسالم سالم"، ومطلع كوبري 6 أكتوبر والجزيرة الوسطى بأحمد عرابي، وشارع سوريا مع السودان وعدنان المدني.

كما قام فريق الحملة بأعمال قص وتقليم وتهذيب أشجار بمثلثة ميدان لبنان، مع رفع المخلفات الصلبة من بطيء "المعتمدية"، باتجاه مناطق "الوراق"، ضمن قطاع منطقة "أرض اللواء"، شمال محافظة الجيزة.