محافظ الجيزة ورئيس المركزي للتعمير يتفقدان شبكة الطرق الجاري تنفيذها 

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، شبكة الطرق والمحاور الجديدة الجاري إنشاءها في المحافظة، وعلى رأسها أعمال التوسعة لكوبري ترسا في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال التوسعة للطريق، لاستكمال مسار محور محمد أنور السادات، بدءً من شارع خاتم المرسلين حتى طريق المنصورية، وهو المحور الذى تسعى محافظة الجيزة إلى تنفيذه بالتنسيق مع العديد من الجهات ليكون شريانًا مروريًا موازيًا لشارع الأهرام.

وتابع محافظ الجيزة، ورئيس الجهاز المركزي، نسب تنفيذ أعمال التوسعة، حيث تم التأكيد على الشركة المنفذة بضرورة الانتهاء من كافة الأعمال السطحية لمسار توسعة الكوبري خلال شهر على الأكثر، لتتواكب مع الانتهاء من الأعمال الإنشائية.

كما حرص «راشد» و«نصار» على معاينة مسار محور محمد أنور السادات (ترسا سابقًا) بالكامل، والأعمال الإنشائية للكوبري الطائر نهاية شارع ترسا في اتجاه المريوطية، والذي تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حاليًا بإنشاءه لنقل الحركة المرورية من شارع ترسا الي المنصورية بدون إحداث أي إعاقات مرورية بمنطقة المريوطية والشوارع الأخرى الموازية.

ووجه المحافظ بسرعة استكمال إزالة العقارات التي نُزعت ملكيتها، لتعارضها مع مسار المحور، سواءً بنطاق شارع ترسا أو بمنطقة الأربعيني، ليتم تنفيذ الأعمال بالتوازي والانتهاء خلال الجدول الزمني المحدد.

وخلال الجولة الميدانية، حرص محافظ الجيزة ورئيس الجهاز المركزي على معاينة مسار الكوبري المقترح إنشاءه لربط محور أنور السادات في نقطة التقاءه بشارع المحولات، مع وصلة الطريق الدائري بنطاق منطقة المنشية بحي الهرم.

وأكد «راشد» أنه من خلال التنسيق مع الجهاز المركزي للتعمير، سيتم وضع تصور شامل بالتعاون مع المكاتب الاستشارية المتخصصة لإنشاء الكوبري بالمسار الذى يحقق الغرض المرجو منه، وهو تيسير حركة التنقل من وإلى الأحياء ذات الكثافات المرورية العالية بالجيزة، وعلى رأسها أحياء الهرم والعمرانية والطالبية.

من جانبه، أكد رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن مشروعات الطرق الجارية تهدف لحل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة، بما يخفف الاختناقات المتوقعة بشارع الأهرام أثناء تنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق.