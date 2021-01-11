لميس: السد العالي غير وجه الحياة في مصر

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن السد العالي مشروع وطني ضخم بناه المصريون بسواعدهم وإصرارهم بعدما سُحب التمويل الدولي من البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية في فترة صعبة جدًا من تاريخ البلاد، مشيرة إلى أنه مشروع عملاق غير وجه الحياة في مصر، وزود الرقعة الزراعية والكهرباء والثروة السمكية وغنى له المصريون واعتبروه ملحمة وطنية، وبناه 50 ألف عامل ومهندس مصري ويقف حتى اللحظة شامخا وشاهدا على إرادة المصريين وقدرتهم وتصميمهم على العمل.

ملحمة وطنية ضد الاستعمار

وأضافت الحديدي خلال تقديمها برنامج كلمة أخيرة، عبر شاشة on، إن المصريين تغنوا بالسد لأنه لم يكن مجرد مشروع قومي بل كان جزءً من الكفاح وملحمة وطنية دامت 11 سنة ومعركة ضد الاحتلال والاستبداد والقوى الأجنبية التي كانت تريد أن تكون في حظيرة التبعية.

المشروع الهندسي الأعظم في القرن الماضي

وتابعت: السد العالي هو المشروع الهندسي الأعظم في القرن العشرين بلا منافس ولا منازع وأنقذ مصر من فيضانات متتالية إذ لم ينجح خزان أسوان في حجبها ولا تعليته، إذ أغرقت الفيضانات اقرى كثيرة قبل تدشين السد العالي، ونقل البلاد من الزراعة الموسمية إلى الزراعة الدائمة وزود الرقعة الزراعية نحو 2.5 مليون فدان ووفر الكهرباء لقلاع صناعية عاشت لسنوات.

وأردفت أنه تعرض لأزمات في التمويل فكانت حافزًا للوحدة والتضامن وبناها المصريون بسواعدهم كما شيدوا الحضارات.