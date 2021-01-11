ابحث مع «البيئة».. الدولفين «لطيف» في خطر بسبب شريط كاسيت

ناشدت وزارة البيئة ممثلة في قطاع محميات البحر الأحمر، محبي الحياة البحرية والغواصين والمهتمين بالأحياء البحرية، مساعدتها في البحث عن دولفين لديه شرائط بلاستيكية، من مخلفات شرائط ممغنطة لشريط كاسيت حول زعنفته، ما يهدد حياته بالخطر مع النمو، إذ تعيق الشرائط عمل الدورة الدموية في جسده، ما يتسبب في موت الكائن البحري.

وذكرت محميات البحر الأحمر، عبر حسابها على فيس بوك، في منشور باللغة الإنجليزية، موثقا بفيديو للدولفين المقصود، ظهرت فيه الشرائط الضاغطة على ذيل الدولفين بوضوح: «شاهدنا ابن دولفين المحيطين الهندي والهادئ ذو الأنف الزجاجي البالغ من العمر عام ونصف العام، والذي أطلق عليه (لطيف)، بصحبة أمه (ليا) مرة أخرى في منطقة الغردقة، حيث يعاني (لطيف) من حبل حول زعنفته الخلفية وينمو بسرعة كبيرة، لذلك هناك خطر كبير للإصابة بالعدوى وانقطاع الدورة الدموية عندما يكبر».

وتابع المنشور: «قلقون للغاية من أنّه لن ينجو إذا لم نتخذ أي إجراء لقطع الحبل، ولدينا نصائح من خبراء دوليين بالتحرك سريعا وتشكيل لجنة لإنقاذ الدولفين قبل تطور الأمر، الذي قد يؤدي إلى وفاة الكائن البحري».

وأكدت محميات البحر الأحمر، أنّها تشكل خطة لإزالة الحبل في أسرع وقت ممكن، مناشدة من يرى «لطيف»، إبلاغ محميات البحر الأحمر البحرية عبر صفحتها على فيس بوك، أو عبر تطبيق واتساب، المنشورة أرقامه عبر الصفحة الخاصة بمحميات البحر الأحمر.

ويعد البحر الأحمر ثاني أكبر مستعمرة للدلافين في العالم، حيث جرى رصد 40 نوعا حول العالم، بينها 8 أنواع من الدلافين منتشرة بالبحر الأحمر، وبنسبة تجعل مصر ثاني دول العالم التي يوجد بها تلك الكائنات، على رأسها الدولفين أحدب الظهر، وذو الأسنان الخشنة، رايسو، ذو الأنف الزجاجي، المنقط الاستوائي، الشائع، المخطط، والدوار.