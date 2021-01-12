مجلس النواب يتزين لاستقبال أعضائه في الفصل التشريعي الجديد (صور)

شهد مجلس النواب ، صباح اليوم، استعدادات مكثفة لبدء انطلاق أعمالة في الفصل التشريعي الجديد 2021 - 2026.

ووفقًا لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي المجلس للانعقاد في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، بدأت الجلسة الإجرائية اليوم في تمام الساعة 11 ظهراً، وذلك وسط اجراءات احترازية ووقائية مشددة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

وترأست النائبة فريدة الشوباشي الجلسة، وعاونها أصغر عضوين وهما النائب أبانوب عزت، وفاطمة سليم، حيث تذاع الجلسة العامة لمجلس النواب، عبر الهواء مباشرة على التلفزيون المصري.

وعززت الأمانة العامة لمجلي النواب استعدادها لتنظيم الجلسة البرلمانية اليوم والتي ستشهد تواجد النواب المنتخبين والمعينيين بالمجلس لأداء اليمين الدستوري، ويعقب ذلك انتخاب كلا من رئيس المجلس والوكيلين.

وتمّ تنظيم أماكن انتظار النواب سواء بالبهو الفرعوني أو الخيمة التي تم اعدادها في ساحه المجلس.

وأرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب لأعضاء المجلس جدول الجلسة الافتتاحية عبر التابلت الإلكتروني.

واشتمل جدول الجلسة البرلمانية، غدًا، على قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2021 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني.

كما تضمن الجدول، قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وشملت القرار رقم 52 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، وقرار رقم 79 لسنة 2020 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب الجولة الاولى من المرحل الأولى.

وقرار رقم 86 لسنة 2020 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب الجولة الأولى من المرحلة الثانية، وقرار رقم 89 لسنة 2020 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب عن جولة الإعادة فى انتخابات مجلس النواب عن المرحلة الأولى، وقرار رقم 90 لسنة 2020 بإعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

كما تضمن جدول الجلسة البرلمانية، اليوم الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2021 بتعيين أعضاء مجلس النواب وعددهم 28 عضوًا وكذلك اداء اليمين الدستورية وإجراء انتخابات رئيس المجلس وإجراء انتخابات وكيلي المجلس.

كما أرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب، جدول أعمال الجلسة العامة ليوم الاربعاء، والتي ستشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.