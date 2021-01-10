عضو مجلس النواب: البرنامج الرئاسي أفادني في حياتي السياسية والعملية

قال الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP، إنه بعدما رأى إعلان رئاسة الجمهورية في نهاية عام 2015 لتأهيل الشباب للقيادة، تقدم للالتحاق، وبعد أسبوع تم الرد عليه عبر «الإيميل»، وطالبوه بالتوجه إلى وزارة الشباب والرياضة، كما خضع لامتحان في اللغة العربية والأجنبية.

البرنامج يتضمن زيارات ميدانية وزيارة للمؤسسات والهيئات والبروتوكولات والمراسم

وأضاف «بدوي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن البرنامج يتضمن زيارات ميدانية وزيارة للمؤسسات والهيئات والبروتوكولات والمراسم والأمن القومي، كما وتم خضوعهم في امتحانات: «كنا بنذاكر ونجتهد وبعدين نعمل ورقة سياسات وممكن تترفض».

العمل السياسي لا يقتصر على الانضمام لحزب بعينه

وأوضح أنه مؤمن بأن العمل السياسي، لا يقتصر على الانضمام لحزب بعينه، حيث أن التصنيف السياسي في مصر هو أما أن يكون السياسي مستقل أو حزبي، ولكنه مال للاتجاه المستقل وليس الحزبي، حتى انضم إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي بها حالة فريدة من نوعها في التحاور والتناقش حول قضايا الوطن من قبل أعضاء التنسيقية.

فوجئنا خلال جلسة محاكاه بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأكد أنه تم انتخابه لرئاسة مجلس النواب، في نموذج المحاكاة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحينها فوجئ كل العاملين في نموذج المحاكاه لحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي الغير متوقع للجلسة خلال مجريات أحدى مرتمارت الشباب التي جرى تنفيذها من قبل.

هناك الكثير من البرامج للتنفيذين لتأهيل الشباب للقيادة

وأشار إلى أن هناك الكثير من البرامج للتنفيذين لتأهيل الشباب للقيادة، وكذا الشباب الأفريقي وشباب العالم والأورومتوسطى، على غرار المنظمة الفرنسية والتي تعمل على إخراج السياسين في فرنسا.