عاجل.. بكري: التوافق على الجبالي رئيسا للمجلس وأبو العينين وسعد وكيلين

أعلن مصطفى بكري عضو مجلس النواب، قبل قليل، انسحابه من الترشح لمنصب وكيل مجلس النواب، وأكد في بيان عنه، التزامه بالتوافق الذي تم بين الأحزاب والقوى السياسية، لاختيار أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب.

التوافق على الاختيار

وأشار بكري إلى أنه تم التوافق على اختيار المستشار حنفي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، رئيسا لمجلس النواب، ومحمد أبو العنين وكيلا للمجلس، والمستشار أحمد سعد الدين وكيلا ثانيا للمجلس.

وتنطلق فعاليات الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، اليوم، ويؤدي خلالها أعضاء المجلس، اليمين الدستورية، فضلا عن انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.