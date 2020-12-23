مصطفى بكري: قوانين الحماية الاجتماعية على رأس أجندة البرلمان الجديد

استقبل مجلس النواب، نواب دائرة قائمة قطاع الصعيد، والبالغ عددهم 100 عضو في اليوم الثاني المخصص لاستخراج كارنيهات العضوية.

وحرصت الأمانة العامة بالمجلس على تحقيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال توزيع الكمامات الطبية وزجاجات الكحول، والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

واستخرج النائب مصطفى بكري أول كارنيهات العضوية اليوم، واستلم الحقيبة البرلمانية والتي تضم تابلت إلكتروني، زنسخة من الدستور المصري المعدل، وقوانين الانتخابات.

واستلم 75 نائبا أمس كارنيهات العضوية للفصل التشريعي الثاني والمقرر أن ينطلق في 10 يناير 2021، ولاسيما عقب صدور قرار رئيس الجمهورية بتعبين 28 نائبا، ليصبح مجموع أعضاء مجلس النواب 596 نائبا.

وأكد النائب مصطفى بكري، أن الفصل التشريعي الجديد سيشهد ممارسة برلمانية من نوع مختلف، وذلك بعد أن ترسخت أركان الدولة.

وأشار إلى أن مظلة الحماية الاجتماعية ستكون على رأس أولويات مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد.

مناقشة استجواب كل شهر

وأضاف بكرى: «نتمنى مناقشة البرلمان استجواب كل شهر، وبالتالي سيدفع بالدوله المصرية لمواجهة كل المشاكل، ودور البرلمان هو الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية، وجميعا نرى التحديات التى تواجه الدولة وموقف البرلمان الأوروبي والإدعاءات الكاذبة التي توجه ضد مصر».

وتابع: «لا بد أن يكون برلمان مصر قوي ويكون على قدر التحديات التي تواجه مصر، وعلينا أن نبني بلد قوي، والحفاظ على ما تحقق على أرض مصر من إصلاحات اجتماعية واقتصادية منذ 2016 لصالح الطبقة المتوسطة فهي رمانه الميزان للمجتمع، ونتمنى تراجع الأسعار، ووصول المشروعات القومية لجميع المحافظات».