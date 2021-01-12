شروط وتفاصيل إجراء الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب: ذات طبيعة خاصة

ينطلق فصل تشريعي جديد لمجلس النواب، وتنظم الجلسة الإجرائية الأولى من دور الانعقاد الأول، للمجلس المقرر عمله التشريعي لمدة 5 سنوات متتالية، والذي يبلغ عدد أعضاءه 596 عضوا، وينوط قانون اللائحة الداخلية للمجلس بتحديد الشكل الإجرائي للجلسة واختصاصات المجلس والمحافظة على النظام داخله، وتحديد حقوق وواجبات الأعضاء، والإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس وغيره من السلطات والجهات.

خبير: الجلسة الافتتاحية ذات طبيعة خاصة

وقال عبدالناصر قنديل مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، إنّ الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب من الجلسات البرلمانية ذات الطبيعة الخاصة، التي لا يمكن المساس بها حتى لا تؤثر على قانونية المجلس نفسه وتشريعاته، مشيرا إلى أنّ تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19»، وارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد والوصول لمستوى مقلق، يعد تحدٍ كبير أمام جلسة حلف اليمين.

وأكد عبدالناصر، لـ«الوطن»، أنّه لا يجوز التحايل على شكل الجلسة الافتتاحية، فاللائحة والدستور واضحين فيما يخص الجلسة بأن تكون علنية مجمعة للمجلس بأغلبية عدد أعضائه، كما أنّ التصويت يجب أن يكون فردي ومباشر لا يستبدل بأي إجراء آخر.

أهم تفاصيل الجلسة الإجرائية

- يرأس الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه أصغر عضوين بالمجلس.

- يتولى رئيس المجلس المؤقت دعوة النواب لأداء اليمين الدستوري، ويفتح باب الترشح لمنصب رئيس المجلس، وتقدم الترشيحات خلال المدة التي يحددها، ليبدأ الانتخاب بالاقتراع السري، وبعدها يعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، الذي يبدأ مباشرة مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

- تسليم المهام من الرئيس المؤقت للجلسة الإجرائية إلى رئيس المجلس المنتخب لمدة الفصل التشريعي.

- تجرى الانتخابات على منصب وكيلي المجلس.

- يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس.

- يعقب تشكيل هيئة مكتب المجلس، إجراء انتخابات اللجان النوعية الـ25.

- يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

- يعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

- تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس في الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

ويجب تشكيل أجهزة المجلس وتشمل هيئة مكتب المجلس، واللجنة العامة، ولجنة القيم، واللجان النوعية، واللجان الخاصة والمشتركة، الشعبة البرلمانية.

ويتولى مجلس النواب (السلطة التشريعية)، إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور، ووفقا لأحكام اللائحة.