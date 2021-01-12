مينا زاهر: آخر رحلة للعالقين المصريين في الإمارت الخميس المقبل

قال مينا زاهر، المحامي المصري في دبي، إنه علي مدار الـ3 أسابيع الماضية تم حل مشكلة المصريين العالقين في دولة الإمارات، المتوجهين إلى الكويت للعمل بها، وذلك بعد إغلاق المطارات بسبب فيروس كورونا.

وأضاف لـ"الوطن"، أنه تم توفير الإقامة والرعاية واحتياجات المواطنين الذين تقطعت بهم السبل فجأة خلال رحلة العودة لأعمالهم بسبب تعطل حركة الطيران إلى إلكويت.

وأكد زاهر أن آخر رحلة للعالقين في الإمارات إلى الكويت ستكون بعد غد الخميس، وبهذا يكون جميع العالقين في الإمارات سافروا إلى الكويت، وتم حل مشكلتهم التي استمرت 3 أسابيع.

وأشار إلى أنه تم تقديم كل أشكال الرعاية والدعم المادي والمعنوي مع توفير أدوية ووجبات غذائية للعالقين، بالإضافة للتواصل مع شركات الطيران لتنسيق سفر المصريين العالقين بعد فتح خطوط الطيران وتسكين مئات العالقين.

وأوضح زاهر أن تدخل وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، كان العامل الأساسي لنجاح نقل العالقين إلى الكويت، ولم تتفاقم المشكلة، مشيدا بدور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة باحتواء الموقف والاتصال بكل الوزارت المعنية ورجال الأعمال المصريين في الإمارات والاستعانة بهم لتدبير الإقامة والرعاية للمصريين العالقين.

وتابع أن سفر العالقين المصريين إلى الكويت بدأ يوم 2 يناير، وذلك بعد فتح الطيران بين الإمارات والكويت، لكن نظرا للظروف التي يمر بها العالم من تفشي فيروس كورونا، والعدد المسافر من العالقين قد وصل إلى 4000 عالق وإمكانية السفر في وقت واحد كانت مستحيلة، لذلك تم مد فترة إقامة بعض من العالقين لتنظيم الرحلات بين الإمارات والكويت، وبالفعل ستكون آخر رحلة للعالقين يوم الخميس المقبل.