بالأرقام.. كيف اختلفت الخريطة الحزبية في مجلس نواب 2021 عن 2015؟

ينطلق اليوم فصل تشريعي جديد، برؤى وتشريعات وسن قوانين وتحديات جديدة، ويشهد مجلس نواب 2021 تنوعًا حزبيًا، حيث تمكّنت هيئات برلمانية من زيادة مقاعدها فيما تراجعت أخرى، وتصدّر حزب «مستقبل وطن» مقاعد مجلس النواب 2021 بعدد مقاعد وصل إلى 320 مقعدًا، ويليه حزب «الشعب الجمهوري» بـ50 مقعدًا، بواقع 28 مقعدًا بالقائمة الوطنية من أجل مصر و22 بالمقاعد الفردية، ثم حزب «الوفد» 25 مقعدًا منها 21 بالقائمة و4 فردي.

«حماة وطن» و«مصر الحديثة»

وحصل حزب «حماة الوطن» لـ23 مقعدًا بينها 19 من القائمة و4 فردي، يليه «مصر الحديثة» بـ11 مقعدًا، ثم «الإصلاح والتنمية» بـ9 مقاعد، و«المصري الديمقراطي الاجتماعي» بـ7 مقاعد، و«الحرية المصري» 7 مقاعد، و«المؤتمر» 7 مقاعد، و«التجمع» 6 مقاعد، وكل من «العدل» و«إرادة جيل» حصلا على مقعدين، وتمكّن حزب «النور»، من حصد 7 مقاعد في مجلس النواب الجديد بنظام الفردي، حيث أنَّه لم ينافس في نظام القوائم.

واختلفت مقاعد الهيئات البرلمانية للأحزاب بشكل كبير عن مجلس نواب 2015، حيث بلغت مقاعد حزب «مستقبل وطن» في الفصيل التشريعي السابقي، 53 مقعدًا، فيما جاء في صدارة الأحزاب من ناحية المقاعد حزب «المصريين الأحرار» بواقع 65 مقعدًا، وتمكّن حزب «الوفد» من حصد 35 مقعدًا، وحزب «حماة وطن» على 18 مقعدًا، ثم الشعب الجمهوري على 13 مقعدًا.

برلمان 2015

كما حصد حزب «المؤتمر» 12 مقعدًا، وحزب «النور» على 11 مقعدًا، و«المحافظين» على 6 مقاعد، فيما حصلت أحزاب «مصر الحديثة، المصري الديمقراطي الاجتماعي، والحركة الوطنية»، بواقع 4 مقاعد لكل منهم، كما حصلا حزب «الإصلاح والتنمية» وحزب «الحرية المصري» على 3 مقاعد، أما حزب التجمع جاء بمقعد وحيد.

ويتبقى فقط إجراء الانتخابات على مقعد فردي واحد في دائرة «ديرمواس» بالمنيا، والتي تم تأجيلها بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بناءً على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فى الدعوى رقم 1849 لسنة 67 قضائية عليا بجلسة 19 أكتوبر الماضي، والذي يقضي بإدراج اسم المرشح علاء محمد حسانين بالقائمة النهائية للمرشحين في الدائرة، وذلك قبل بدء التصويت في الخارج بـ48 ساعة فقط.