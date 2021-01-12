«المالية» تجهز مرتبات 2.1 مليون معلم بالزيادة الجديدة للصرف 24 يناير

أكدت مصادر مسؤولة في وزارة المالية، أن الوزارة بدأت إعداد رواتب 2.1 مليون معلم في قطاع التعليم العام والأزهري، متضمنة الزيادة الجديدة، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة مالية لتحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين، تمهيداً لاعتماد الرواتب من قبل الوزير محمد معيط، وصرفها لمدة 3 أيام اعتباراً من الأحد 24 يناير الجاري.

إعداد رواتب يناير بالزيادة بدأ مبكراً

وقالت المصادر لـ«الوطن»، إن الوزارة ومديرياتها بدأت في إعداد الرواتب مبكراً هذا الشهر، خاصة في ظل الزيادة الجديدة المقرر صرفها على رواتب المعلمين، اعتباراً من الشهر الجاري، والتي تكلف الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 6.6 مليار جنيه.

الزيادة تتراوح بين 390 و630 جنيهاً شهرياً

وتتراوح المزايا المالية التي سيحصل عليها المعلمين، اعتبارا من رواتب يناير المقبل، بين 390 و630 جنيها شهريا، تبدأ للمعلم المساعد وحتى كبير المعلمين، في إطار الحزمة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين أوضاع المعلمين المعيشية في السنة الجديدة.

وفي وقت سابق، اعتمد وزير المالية، مواعيد صرف مرتبات موظفي الدولة، عن أشهر يناير وفبراير ومارس 2021 لمدة 3 أيام، مناشداً العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي ديسمبر الماضي، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن اعتزام الحكومة خفض رواتب بعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكداً أنه لا صحة لهذه الأنباء، وأن الدولة ملتزمة تماماً بصرف جميع رواتب وأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة دون إجراء أي تخفيض، وزيادة المرتبات سنوياً طبقاً للقانون من خلال ما يتقرر من علاوات دورية وخاصة، وما يتم إقراره من حوافز إضافية لجميع العاملين بالدولة، مُشددةً على أن الدولة تسعى جاهدة لرفع كفاءة موظفيها وتحسين قدراتهم دون المساس برواتبهم.