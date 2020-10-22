بالأرقام.. موعد تطبيق زيادة مرتبات المعلمين

أصبح موعد صرف زيادة المرتبات والحوافز الجديدة التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير المالية الدكتور محمد معيط والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أمس، هو الشغل الشاغل للمعلمين، والذين طرحوا بدورهم عدة تساؤلات أخرى بعضها يتعلق بإجمالي المبالغ التي سيتقاضونها.

"الوطن" تجيب عن هذه التساؤلات، على لسان نقيب المعلمين، خلف الزناتي، الذي أكد أن تطبيق زيادة المرتبات للمعلمين، سيكون اعتبارًا من شهر يناير 2021.

وعن جدول متوسط مرتبات المعلمين بعد الزيادة التي تم إقرارها، وفقًا لدرجة كل معلم والتي تنقسم إلى 6 درجات، أكدت مصادر مطلعة أنها ستكوت كالتالي:

- معلم مساعد: متوسط الراتب 2125 جنيهًا.

- معلم: متوسط الراتب 2350 جنيهًا.

- معلم أول: 2525 جنيهًا.

- معلم أول (أ): متوسط الراتب 2835 جنيهًا.

- معلم خبير: متوسط الراتب 3639 جنيهًا.

- معلم كبير: متوسط الراتب 4675 جنيهًا.

وثمّن نقيب المعلمين الإجراءات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لزيادة قيمة حافز الأداء الشهرى بنسبة 50%، وزيادة قيمة بدل المعلم بنسبة 50% ويستفيد منها 1.4 مليون معلم بالتعليم والأزهر، وتتراوح من 75 جنيهًا للمعلم المساعد وحتى 180 جنيهًا لكبير المعلمين، وزيادة 25٪ مكافأة امتحانات النقل، و250 جنيهًا حافز إدارة مدرسية لكل مدير مدرسة و150 جنيهًا للوكيل شهريًا، بمتوسط الزيادات الشهرية المقترحة للمعلمين تبدأ من 325 جنيهًا للمعلم إلى 475 جنيها لكبير معلمين بخلاف حافز الإدارة المدرسية.

وأكد "الزناتى" أن القرارات الجديدة للحكومة فى صالح المعلم، وتأتى تقديرًا لدوره الهام والمحورى فى النهوض بالعملية التعليمية، خاصة أن المعلم عنصر رئيسى فى معركة رفع الوعى لدى طلابه ضد بث الشائعات المغرضة من أعداء الوطن.