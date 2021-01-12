الصحة العالمية تشدد على إجراءات كورونا: لن نصل لمناعة القطيع هذا العام

تزامنا مع توزيع لقاحات كورونا بعدد من دول العالم، واستعداد أخرى لبدء حملات تطعيم ضد الفيروس، حذرت الصحة العالمية من التهاون فى إجراءات التباعد الاجتماعي، مؤكدة أن مناعة القطيع أو المناعة الجماعية لن تتحقق في العام الجاري.

وقالت المسؤولة العلمية في المنظمة سمية سواميناثان، إنه لن نبلغ المناعة الجماعية في 202، مشددة على أهمية مواصلة تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مثل التباعد الاجتماعي، وغسل الأيدي، وارتداء الكمامة، وذلك لمواجهة تفشي الفيروس.

وأضافت سواميناثان، أن طرح اللقاحات على العامة يستغرق بعض الوقت، منوهة إلى أن توسيع نطاق إنتاج الجرعات يستغرق وقتا ليس فقط بالملايين ولكن بالمليارات، مشيدة فى الوقت ذاته بالتقدم الكبيرالذي أحرزه العلماء الذين نجحوا في تطوير ليس واحدًا بل عدة لقاحات آمنة وفعالة ضد فيروس جديد تمامًا في أقل من عام.

وتابعت سواميناثان أن اللقاحات ستصل في نهاية المطاف، وستنقل إلى جميع البلدان مشيرة إلى أنه لحين تحقق ذلك لابد من استمرار الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعى لمواجهة انتشار العدوى.

وبشأن التطعيم ضد كورونا وصلت أول دفعة من لقاح فايزر المضاد للفيروس إلى الأردن ومن المقرر أن تنطلق غدا الأربعاء الحملة الوطنية الأردنية للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وأوضح وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، أمس، أنه سيتم توزيع لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا بشكل مباشر إلى مراكز التطعيم المعتمدة.

في السياق، أعلنت الجزائر أن وزارة الصحة على وشك استقبال الشحنة الأولى من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة أن استقبال الشحنة الأولى وشيك جدا أي اليوم أو غدا بحيث منوها إلى أن حملة التلقيح سيتم الشروع فيها فور استقبال اللقاح وسيتم توزيعه مجانا.

وأشارت إلى أنه في إطار نظام كوفاكس لمنظمة الصحة العالمية، ستستقبل الجزائر خلال الربع الأول من هذا العام ما بين 8 إلى 10 ملايين جرعة لتلقيح 20 % من السكان.