عدسات الإعلام الألماني تنقل للملايين كأس العالم لكرة اليد: حدث ضخم بمصر

فيما يعم الإغلاق العديد من الدول الأوروبية على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، بدأت أنظار وسائل الإعلام الدولية تتجه إلى القاهرة، لنقل فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، المقرر أن تنطلق غدا الأربعاء.

وبثت محطة «zdf» الألمانية، في تقرير مصور، لقطات من الاستعدادات التي تجري حاليا في استادات مصر، لاستضافة هذا الحدث العالمي الكبير، إذ رصدت شوارع مصر واستاد القاهرة، مشيدة بالاستعدادات القوية لاستقبال البطولة، في ظل جائحة كورونا التي ضربت العالم.

وأكد التقرير، أن المنتخب الألماني سيلعب البطولة دون ضغوط، مشيرا إلى أنه سيخوض أولى مواجهاته على أرض الفراعنة يوم الجمعة المقبل، ضد أوروجواي، وأن التليفزيون الألماني، سينقل المباراة التي يتابعها ملايين المواطنين.

وأشار موقع «دير تاجس شبيجل» الألماني، إلى أن مصر تستعد لاستقبال حدث عالمي ضخم في ظروف استثنائية، مضيفا أن المدن التي تستقبل المنافسات: القاهرة والجيزة والإسكندرية، أكملت استعداداتها لاستقبال البطولة، وأن المنتخب الألماني سيخوض مبارياته في الجيزة، حيث تقع أشهر المعالم السياحية، وهي الأهرامات.

وقالت صحيفة «داس بيلد» الأشهر في ألمانيا، إن المخاوف لدى المنتخب الألماني من كورونا، تراجعت بعد قرار منع حضور الجماهير، مضيفة أن مدرب الفريق يتعامل حاليا مع احتمالية تعرض اللاعبين للتغييرات البيئية الطبيعية التي تعرض لها أي سائح من تغير الماء والأكل.

وبدأت الفرق المشاركة في الوصول اعتبارا من أمس الإثنين، إذ يجري تنسيق مستمر بين كل الوزارات والجهات المعنية، فيما يتعلق بالترتيبات اللوجستية وغيرها، حسبما أفادت وزارة الشباب والرياضة المصرية.

وتراجع السلطات، بعناية شديدة، الإجراءات الصحية والوقائية، وكذا إجراءات استقبال الوفود الرياضية وإجراءات التأمين وتنظيم عملية دخول وخروج الفرق الرياضية المشاركة في البطولة، وكذلك التدريبات التي ستجرى لها.