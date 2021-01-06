عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية جومانا ماهر، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «كيف تستعد مصر لاستقبال مونديال كرة اليد؟».

أول بطولة عالمية يتم تنظيمها في مصر في ظل جائحة كورونا

وجاء في التقرير، أنّه خلال أيام قليلة تنطلق بطولة العالم لكرة اليد للرجال في مصر، وهي أول بطولة عالمية يتم تنظيمها في ظل جائحة فيروس كورونا، فلدى الدولة المصرية بكل مؤسساتها حرص كبير على نجاح تنظيم البطولة.

مصر للطيران تطلق حملة دعائية للترويج لهذا الحدث

ومن ضمن المؤسسات المشاركة في الحملة الدعائية، شركة مصر للطيران الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي نفذت على الأرض مجموعة خطوات تستحق التقدير والاحترام، إذ أطلقت حملة دعائية للترويج لاستضافة الحدث من خلال وضع شعار وتميمة البطولة «حورس» على واجهة 2 من أكبر طائرات الشركة، وعلى كل مقاعد الطائرات «هيد ريست»، وعلى أتوبيسات ومعدات الخدمة الأرضية لمصر للطيران لتعريف المسافرين بالمطارات باستضافة مصر للحدث.

مصر تبعث رسائل طمأنينة للمشاركين من الخارج بأمان وسلامة المقصد المصري

وأطلقت مصر للطيران حملة قومية بعنوان «مصر للطيران أمان» تزامنا مع بدء استقبال ضيوف مصر المشاركين في البطولة والتي تستهدف من خلالها توصيل رسائل طمأنينة للمشاركين من الخارج بأمان وسلامة المقصد المصري، واتخاذ قرار بتخفيض 20% على أسعار كل تذاكر السفر الدولية من وإلى مصر وهذه خطوة تعمل على زيادة زيادة أعداد الوافدين والسائحين خلال فترة إقامة البطولة الدولية.