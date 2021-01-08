منتخب كرة اليد الياباني يزور الأهرامات قبل المشاركة ببطولة العالم

زار المنتخب الياباني لكرة اليد منطقة آثار الهرم، اليوم الجمعة، حيث سيشارك المنتخب في النسخة الـ 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.

تأتي هذه الزيارة في إطار مشاركة وزارة السياحة والآثار في هذه البطولة من خلال تقديم بعض البرامج اللوجيستية والسياحية للفرق المشاركة في البطولة ولجماهير المشجعين الذين سيحضرون من الخارج لتشجيع فرقهم.

وخلال تواجدهم بالقاهرة للمشاركة في البطولة، حرص الفريق الياباني على زيارة منطقة الأهرامات وأبو الهول والبانوراما، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة من قبل الاتحاد الدولى لكرة اليد لأعضاء الفرق المشاركة وتلك الخاصة بزيارة المواقع والمتاحف الأثرية في مصر، في ظل انتشار وباء كورونا العالمي.

جدير بالذكر أن هذا الفريق هو أول فريق مشارك في البطولة يصل إلى القاهرة.