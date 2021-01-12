«المركزي» لـ البنوك: ممنوع توزيع أرباح العام المحتجزة للمساهمين

خاطب محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، رؤساء مجالس إدارات البنوك المحلية، مطالباً بعدم السماح بإجراء توزيعات نقدية من أرباح العام أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين.

صرف مكافأة مجالس إدارات البنوك

وبرر «عامر» قراره الذي ضمنه، كتاباً دورياً، اليوم الثلاثاء، بالرغبة في تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا، مع السماح بإجراء توزيعات العاملين وصرف مكافأة مجالس إدارات البنوك عن العام المالي 2020.

وقال «المركزي»، في كتابه الدوري للبنوك، إن القرار جاء في ضوء استمرار أزمة فيروس كورونا على الصعيدين الدولي والمحلي، ونظراً لعدم وضوح الرؤية بشأن الموعد المتوقع لانتهائها ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي في الفترة المقبلة، ونظراً للدور المنوط به البنك المركزي من الحفاظ على سلامة النظام النقدي والمصرفي، وبهدف التحوط لأية أحداث قد تطرأ خلال الفترة القادمة.

كانت البنوك بدأت اعتباراً من الأسبوع الجاري، في تنفيذ توجيهات الكتاب الدوري الذي أصدره طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، بالتعجيل بتنفيذ طلبات تحويل الأموال عبر الحسابات البنكية خلال ساعتين بحد أقصى من توقيت طلب العميل، وإرسال أمر التحويل إلى بنك المستفيد خلال نفس يوم العمل وبحد أقصى ساعتين من توقيت استلام طلب العميل بهدف كسب ثقة العملاء وتشجيعهم على خفض استخدام العملات التقليدية (الجنيه)، في إطار جهود تعزيز الشمول المالي وخاصة على صعيد تطوير نظم الدفع بهدف تعزيز البنية التحتية اللازمة لرفع كفاءة المعاملات البنكية وإتاحتها بأسعار مناسبة.

وتوافق الكتاب الدوري، مع ما ورد في هذا الشأن بالمادة رقم 88 بقانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتعليمات الخاصة بحقوق عملاء البنوك.