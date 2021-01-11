«عامر» يوجه البنوك بالإسراع في إنجاز تحويلات العملاء

بدأت البنوك المحلية اعتباراً من يوم أمس في تنفيذ توجيهات الكتاب الدوري الذي أصدره طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، الخميس الماضي.

التعليمات التي شدد عليها عامر استهدفت كسب ثقة العملاء وتشجيعهم على خفض استخدام العملات التقليدية «الجنيه»، في إطار جهود تعزيز الشمول المالي وخاصة على صعيد تطوير نظم الدفع بهدف تعزيز البنية التحتية اللازمة لرفع كفاءة المعاملات البنكية وإتاحتها بأسعار مناسبة.

التعليمات الجديدة للبنوك تتضمن ما يلي:

1 - التعجيل بتنفيذ طلبات تحويل الأموال عبر الحسابات البنكية خلال ساعتين بحد أقصى من توقيت طلب العميل، وإرسال أمر التحويل إلى بنك المستفيد خلال نفس يوم العمل وبحد أقصى ساعتين من توقيت استلام طلب العميل.

2 - استلام طلبات العملاء المقدمة خلال مواعيد عمل الفروع أو من خلال القنوات الإلكترونية على مدار الساعة، ووجوب الإضافة لحساب المستفيد بتاريخ حق نفس يوم العمل، أو وفقاً لمرسل طلب التحويل، وبحد أقصى ساعة من توقيت استلام البنك لأمر التحويل.

3 - زيادة عدد جلسات التسوية اليومي لنظام غرفة المقاصة الإلكترونية، لشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي من جلستين إلى 4 جلسات اعتباراً من 1 فبراير المقبل، مؤكداً على إلغاء العمولات التي يحصلها بنك المستفيد عن الحوالات الواردة.

4 - خفض تكلفة التعريفة المصرفية المحصلة من العملاء الراغبين في تحويل الأموال لدى استخدام وسائل الدفع الإلكترونية (مثل تطبيقات البنوك) أقل من تلك المقررة للتحويلات الورقية المقدمة من خلال الفروع.

5 - ألزم البنك المركزي المصري، من البنوك المحلية، بالإفصاح عن العمولات والمصاريف الخاصة بخدمة التحويلات بكافة الوسائل الممكنة، كأن يتم إعلانها في صالات استقبال العملاء بمقرات وفروع البنك أو موقعه الإلكتروني، أو في وسائل الإعلام المختلفة أو في المراسلات الخاصة والنشرات المرسلة للعملاء.

تعليمات «المركزي» جاءت، ضمن كتاب دوري صادر اليوم الأربعاء، إن الإجراء السابق يتفق مع ما ورد في هذا الشأن بالمادة رقم 88 بقانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتعليمات الخاصة بحقوق عملاء البنوك، موصياً بإبلاغ العملاء بتلك المصروفات والعمولات كقيمة نقدية، وذلك بالنسبة للتحويلات التي تتم من خلال الفروع أو القنوات الإلكترونية.