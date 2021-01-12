رئيس الجلسة الإجرائية لـ«النواب» ترتدي ثيابا بألوان علم مصر 

ارتددت النائبة فريدة الشوباشي، رئيس الجلسة الإجرائية لمجلس النواب اليوم، ملابس بألوان العلم المصري، حيث ارتدت جاكيت أسود اللون، وبلوزة باللون الأحمر مدعمة بشريط أبيض، كما وضعت البادج الخاص بقبة مجلس النواب والمميز بلونه الذهبي، وكذلك ارتدى النائبان أبانوب عزت وفاطمة سليم أصغر عضوين بالبرلمان، ألوان موحدة في الملابس باللونين الأبيض والأسود.

وبدأ مجلس النواب جلسته البرلمانية الإجرائية التي تشهد أداء القسم الدستوري للنواب المنتخبين والمعينيين، وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين.

كان مجلس النواب أطلق جرس التنبيه، لإخطار أعضائه بضرورة الحضور داخل القاعة الرئيسية استعدادا لانطلاق الجلسة الإجرائية لمجلس النواب، التي تشهد أداء اليمين الدستوري وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وتحرك النواب من أماكنهم سواء داخل البهو الفرعوني أو الخيمة البرلمانية استعدادا لانطلاق الجلسة البرلمانية.