الخبرة السابقة والقدرة على القيادة.. معايير اختيار رئيس مجلس النواب

وفقًا لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبدأ الجلسة الإجرائية لمجلس النواب اليوم في تمام الساعة 11 صباحا، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتشهد الجلسة الإجرائية في البرلمان انتخابات هيئة المكتب، وتشمل انتخاب رئيس المجلس لمدة 5 سنوات وكذلك الوكيلين، كما تشهد لأول مرة ترأس امرأة للجلسة الإجرائية للمجلس، وهي النائبة فريدة الشوباشي، باعتبارها أكبر الأعضاء سنًا.

الخبرة والكفاءة وليس الحكم بمعيار الشعبية لاختيار رئيس النواب

صفات محددة على أساسها يجب اختيار رئيس مجلس النواب المقرر اختياره ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية اليوم الثلاثاء، من حيث الناحية المهنية، أولها الخبرة والكفاءة وليس الحكم بمعيار الشعبية والأكثر شهرة.

الدكتور هاني سليمان مدير المركز العربي للبحوث والدراسات، بدأ حديثه لـ«الوطن» بالتأكيد على أنّه يجب أن يتحلى رئيس مجلس النواب بصفات مختلفة عن باقي أعضاء المجلس، وأهمها أن يكون له قدرات قيادية خاصة وخبرات سابقة في الإدارة، تؤهله لهذا المنصب القيادي الكبير.

صاحب خلفية قانونية وخبرة سابقة في إدارة المجالس المختلفة

«حاصل على درجة علمية عالية».. صفة أخرى يجب أن تتوافر في رئيس البرلمان الجديد، أشار إليها سليمان، فمن الأفضل أن يكون حاملا لمؤهل علمي لا يقل عن الماجستير أو الدكتوراه، مع تشبعه بخلفية قانونية كافية وقدرة على إدارة المجالس المختلفة.

وإلى جانب ما سبق، أشار مدير المركز العربي للبحوث والدراسات، إلى ضرورة أن يتحلى رئيس البرلمان بالحكمة في الأسلوب ورجاحة العقل لإدارة الجلسات بطريقة حكيمة، مع شرط حسن الخلق والقبول والإجماع عليه من أطراف المجلس كافة: «من الأفضل أن يكون صاحب خبرات مماثلة قيادية إدارية سابقة، وألا تكون المرة الأولى له في إدارة كيان كبير بهذه الدرجة»، بحسب تعبيره.